Wetter in NRW: Kältewelle! Drastische Konsequenzen in Duisburg

Das kam plötzlich. Am Freitag (13. Oktober) hat uns das Wetter in NRW noch mit einem Hauch von Spätsommer beglückt. Ein vielleicht letztes Mal in diesem Jahr kletterten die Temperaturen in Teilen des Landes noch einmal auf bis zu 25 Grad. Doch dann folgte der Absturz.

Seit Ende letzter Woche gehen die Werte insbesondere nachts in den Keller. So herrschte stellenweise sogar schon Frost. Der plötzliche Wetter-Umschwung in NRW hat jetzt Konsequenzen in Duisburg.

Wetter in NRW: DVG reagiert auf Frost

So teilte die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) am Dienstag (17. Oktober) mit: „Ab der kommenden Nacht bleibt die Zwischenebene der U-Bahn-Station Duisburg Hauptbahnhof (Ostseite/Mülheimer Straße/Ecke Neudorfer Straße) während der Betriebsruhe durchgehend für obdachlose Menschen geöffnet.“ Der deutliche Appell an alle Bürger: „Bitte weitersagen, falls ihr jemanden frieren seht.“

Die DVG teilte mit, dass Wohnungslose ihre Hunde mitbringen dürfen, solange sie dafür sorgen, dass sie ihr Geschäft nicht in der Station verrichten. Das Angebot gelte so lange, bis eine deutliche Wetter-Besserung anstehe. Dazu gibt die Verkehrsgesellschaft noch weitere Tipps, auf die auch die Stadt Duisburg hinweist: „In Duisburg erhält jeder, der Hilfe benötigt, einen Schlafplatz. Das Hilfesystem gewährleistet diese Unterstützung unabhängig von der Witterungslage und der Jahreszeit“, sagte Sozialdezernentin Astrid Neese.

Anlaufstellen für Obdachlose in Duisburg

Die wichtigste Anlaufstelle für alle Betroffenen sei werktags die „Zentrale Anlauf-, Beratungs- und Vermittlungsstelle“ (ZABV) der Diakonie (Beekstraße 45) in der Innenstadt. Außerhalb der Öffnungszeiten (8 bis 16 Uhr) seien die Notschlafstellen vorgesehen. Diese sind für Männer im Wolfgang-Eigemann-Haus (Ruhrorter Straße 124 bis 126) und für Frauen an der Paul-Rücker-Straße 52.

Weil Haustiere in den Notschlafstellen nicht erlaubt sind und manche Betroffene sie etwa aus Angst vor Diebstahl meiden, hat die DVG ihr Angebot geschaffen. Daneben setzen sich auch Wohlfahrtverbände wie die Diakonie oder der Verein „Gemeinsam gegen Kälte Duisburg“ für die Belange der Obdachlosen ein. „In den Wintermonaten

fahren wir Sondereinsätze. Mit an Bord unseres Mobils sind neben warmen

Getränken und Essen auch Kleidung, Schlafsäcke und Hygieneartikel“, erklärte Bernhard Fastabend, 2. Vorsitzender des Vereins.