Weihnachtsmarkt Duisburg: Besucher-Frust an den letzten Tagen – „Gefällt mir immer weniger“

Der Weihnachtsmarkt in Duisburg gehört zu den wenigen in NRW, die auch nach den Weihnachtstagen noch geöffnet haben. Doch auch dieser befindet sich nun in den letzten Zügen. Denn am Montag (30. Dezember) werden hier die Schotten dichtgemacht – bis zum nächsten Jahr.

Bis einen Tag vor Silvester können die Besucher also noch über den Weihnachtsmarkt in Duisburg flanieren und ein letztes Mal Glühwein, Bratwurst und Co. zu weihnachtlichen Klängen genießen, bevor das große Böllern losgeht. Doch apropos Genuss – den vermissen einige Besucher hier in diesem Jahr besonders.

Weihnachtsmarkt Duisburg kurz vor Ende

„Ja, ist denn noch Weihnachten? Das nicht – aber in Duisburg ist noch Weihnachtsmarkt!“ Mit diesen Worten will die Stadt Duisburg noch einmal darauf aufmerksam machen, dass der Markt bis einschließlich Montag geöffnet hat. „Ihr könnt gemütlich zwischen den Jahren noch einmal Glühwein schlürfen, Schlittschuhlaufen, mit dem Riesenrad eine Runde drehen, Kunsthandwerk kaufen oder den einen oder anderen typischen Leckerbissen essen – bevor das Jahr und auch der Duisburger Weihnachtsmarkt enden.“

So gelten an den letzten zwei Tagen folgende Öffnungszeiten:

• Sonntag (29. Dezember): 13 bis 21 Uhr

• Montag (30. Dezember): 11 bis 20 Uhr

Allerdings ist auch in diesem Jahr die Kritik am Duisburger Markt wieder groß. Viele bemerken hier bereits seit Jahren einen Trend hin zu immer mehr Glühwein- und Fressbuden und weg von Handwerkskunst. So kommentieren gleich auch einige Facebook-Nutzer die Meldung der Stadt mit negativen Worten.

Weihnachtsmarkt Duisburg: Besucher werden deutlich

„Sorry, aber der Duisburger Weihnachtsmarkt gefällt mir immer weniger!“, schreibt eine gefrustete Besucherin. „Eine Fressbude reiht sich an die nächste, Buden mit schönem Kunsthandwerk sind eher Mangelware! Eigentlich sollte das umgekehrt sein“, findet sie und stellt einen Vergleich zu anderen Märkten an, wie etwas der auf Schloss Moyland. „Das sind richtige Weihnachtsmärkte!“, lautet ihr harsches Urteil.

+++ Weihnachtsmarkt Duisburg: Schock kurz vor Ende! Jetzt geht die Nachricht um +++

Andere stimmen ihr zu, merken auch noch Kritik an der Musik an. „Die Mucke geht gar nicht, irgendwas zwischen Weihnachten und Mallorca“, meckert ein Nutzer. „Ballermann pur“, spitzt es ein weiterer zu.

Doch gibt es auch mildere Stimmen unter den Besuchern. So schreibt eine Nutzerin: „Duisburg Weihnachtsmarkt war mal schöner und größer, aber die Zeiten ändern sich. In Essen oder woanders sieht nicht anders aus“, meint sie. „Mir und meiner Familie hat der Weihnachtsmarkt seit langem wieder richtig gut gefallen“, überrascht eine andere Nutzerin in den Kommentaren. „Die Beleuchtung ist top und auch das Riesenrad punktet durch seine Lichter. Die blauen Tannen waren einfach zu kalt in ihrer Ausstrahlung“, spielt sie auf die frühere Deko an. „Da kam keine schöne Stimmung auf. Der Budenzauber ist im Endeffekt wie auf jedem anderen Weihnachtsmarkt auch, nur die weihnachtliche Stimmung variiert.“

Während der Duisburger Weihnachtsmarkt noch läuft, ist jener in Essen schon geschlossen. Doch auch dort äußern Besucher ihren Frust. Hier mehr dazu.