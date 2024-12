Weihnachtsmarkt Essen: Besucher-Frust nach dem Ende – „Völlig unverständlich“

Das war es also. Der Weihnachtsmarkt Essen ist für dieses Jahr vorbei. Die Veranstalter ziehen eine begeisterte Bilanz. Doch was ist das? Bei den Besuchern kommt plötzlich Frust auf.

Bereits am Tag vor Heiligabend öffneten die Buden auf dem Weihnachtsmarkt Essen zum letzten Mal. Nach Weihnachten kamen dann auch die Zahlen auf den Tisch: „Wow! In diesem Jahr waren knapp 2 Millionen Besucher*innen auf unserem Weihnachtsmarkt!“, heißt es in einem Facebook-Post. Und weiter: „Dafür ein großes Danke an alle Beteiligten, die den Markt Jahr für Jahr möglich machen.“

Weihnachtsmarkt Essen: Besucher würden sich Verlängerung wünschen

Doch so groß die Freude der Macher, so groß ist bei manch einem Fan auch die Enttäuschung. Denn mit dem 23. Dezember als letztem Öffnungstag ist der Weihnachtsmarkt Essen recht früh dran. Andere Märkte bieten noch mindestens bis zum Jahreswechsel Glühwein, gebrannte Mandeln & Co. an. Und genau dieser Umstand sorgt jetzt auch für Unmut.

„Es ist für mich völlig unverständlich, warum der Essener Weihnachtsmarkt, wo er doch so beliebt ist, nicht noch die Tage zwischen den Jahren geöffnet bleibt, also bis einschließlich 30. Dezember!“, schreibt ein Nutzer unter dem Facebook-Post. Eine andere Nutzerin hält dagegen. Sie verweist darauf, dass die Verkäufer vielleicht auch Familie haben und mit dieser ein paar besinnliche Tage verbringen wollen. Das will wiederum eine andere Nutzerin so nicht hinnehmen. Sie betont, dass manche Weihnachtsmärkte sogar an Heiligabend geöffnet hatten. „Und das trotz Familie.“

Auch eine andere Besucherin hätte wohl nach Weihnachten bei dem aktuell schönen Winterwetter gerne nochmal an den Buden in der Essener Innenstadt vorbeigeschaut. Jedenfalls schreibt sie rückblickend auf die Weihnachtsmarkt-Zeit: „Schade, dass es so viel geregnet hat.“

Termin für 2025 steht bereits fest

Trotz des Unverständnisses einzelner Besucher hält der Weihnachtsmarkt Essen auch im kommenden Jahr an seinem Terminplan fest. Der steht nämlich schon: Vom 14. November bis zum 23. Dezember 2025 gibt es mitten in Essen wieder den gemütlichen vorweihnachtlichen Trubel.

Die Mehrzahl der Fans blickt unterdessen glücklich und zufrieden auf den Weihnachtsmarkt Essen in diesem Jahr zurück. „Einer der schönsten Weihnachtsmärkte“, schreibt eine Besucherin auf Facebook. Und eine andere: „Wir waren dreimal da und es hat uns wieder sehr gut gefallen.“ Und noch ein Lob einer Besucherin: „Wie jedes Jahr wieder schön und für mich, ein Stückchen Erinnerung an meine Kindheit und Jugend.“

Übrigens: Wer tatsächlich für dieses Jahr noch nicht genug von Weihnachtsmärkten hat, dem bieten sich einige Alternativen. Der Weihnachtsmarkt Essen-Steele geht sogar noch bis zum 5. Januar. Immerhin bis zum 30. Dezember sind die Weihnachtsmärkte in Duisburg, Dortmund und Düsseldorf sowie der Cranger Weihnachtszauber in Herne geöffnet.