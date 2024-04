Tierheim Duisburg: Hund kaum wiederzuerkennen – unfassbare Verwandlung!

Im Tierheim Duisburg hat sich eine herzerwärmende Geschichte abgespielt.

Schon über ein Jahr lang lebte dort Hund Rexi. Die Tage vergingen, aber einen richtigen Interessenten für den Rüden gab es nicht. Doch dann wendete sich das Blatt und für Rexi änderte sich alles. Mit dieser unfassbaren Verwandlung hatte wohl wirklich niemand gerechnet!

Tierheim Duisburg: Hund erlebt schicksalshafte Begegnung

Rexi hatte über ein Jahr im Tierheim Duisburg verbracht und dort keine richtige Aufgabe gehabt. Das sollte sich schlagartig ändern, als es zu einer schicksalshaften Begegnung kam. Um Neujahr 2024 herum waren nämlich plötzlich zwei Interessenten am Zwinger des Hundes und zeigten sich ernsthaft interessiert an Rexi. Daran änderte sich auch nichts, als der Hund seine zukünftige Besitzerin bei der ersten Begrüßung so stürmisch ansprang, dass diese in den Zaun vom Zwinger fiel.

+++ Tierheim Duisburg lässt Katze aus dem Sack – endlich ist es soweit! +++

Fortan gingen die beiden Interessenten öfters mit Rexi spazieren – und testeten, ob sie den Vierbeiner womöglich etwas erziehen könnten. Das Tierheim Duisburg schilderte das ganze aus der Sicht von Rexi: „Das war ganz komisch, ich durfte nicht ziehen, keine anderen Hunde anbellen und auch nicht an den Menschen hochspringen. Ich habe schnell verstanden, dass es für besonders gutes Verhalten auch tolle Leckerchen gab, die waren vielleicht lecker.“

Tierheim Duisburg: Krasse Verwandlung bei Rexi

Nahezu jeden Tag sind die beiden Hundeliebhaber zu Rexi gekommen und haben ihn zu Spaziergängen mitgenommen. Die drei wurden immer mehr zu einem richtigen Team. Irgendwann merkten sie, dass es so gut klappt, dass sie sich für Rexi ein besonderes Wochenend-Programm ausgedacht haben.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Tierheim Duisburg

Das Tierheim berichtet weiter aus Rexis Sicht: „An den Wochenenden habe ich viele tolle Leute kennengelernt, die haben so orange und blaue Sachen angehabt, irgendwas mit Rettungshundestaffel stand auf den Jacken.“ Immer häufiger durfte der Hund aus seinem Tierheim-Zwinger raus und dabei lernte Rexi, an seiner aufdrehten Art zu arbeiten. Das funktionierte irgendwann so gut, dass der Hund adoptiert wurde – und jetzt eine ganz besondere Aufgabe hat.

Mehr News:

Nicht nur das, Rexi fortan als Rettungshund ausgebildet wurde und nach vermissten Leuten suchen kann – der Rüde ist jetzt ganz offiziell Teil der Rettungshundestaffel der Malteser Oberhausen.

„Ja, auch aus einem Tierheimhund kann was werden“, freut sich das Tierheim Duisburg.