Tierheim auf Mallorca: Hund in erschreckendem Zustand – SEIN Anblick bricht einem das Herz

Sie haben eigentlich noch das ganze Leben vor sich, doch stattdessen landen sie plötzlich im Tierheim auf Mallorca. Kleine Hunde-Welpen, die erst vor wenigen Monaten das Licht der Welt erblickt haben, häufen sich bei der Mallorca Tierrettung.

Ein besonders trauriger Anblick gibt ein Neuankömmling im Tierheim auf Mallorca ab. Der kleine Hund muss schon schlimme Tage hinter sich gebracht haben. Ich bekomme Gänsehaut am ganzen Körper, als ich den Welpen sehe.

+++ Mallorca: Absurde Szenen am Strand – Urlauber fassungslos +++

Tierheim auf Mallorca: Hund besteht nur noch aus Haut und Knochen

Als sich das große Tor zum Tierheim Mallorca öffnet, blicke ich direkt auf den ersten Zwinger. Dort begrüßen mich zwei junge Hunde ganz aufgeregt. In ihren Augen liegt viel Freude, allerdings auch viel Schmerz. Ich nähere mich langsam und erschrecke kurz, als ich vor ihrem Zwinger stehe, denn einer der zwei Vierbeiner besteht nur noch aus Haut und Knochen.

+++ Foto mit den „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens? Nur unter DIESER Bedingung +++

Wie Tierheim-Helferin Kristina Wohlfeit mir erklärt, ist der Vierbeiner erst einen Tag zuvor bei ihnen angekommen. „Wir wissen nicht genau, ob er auf einer Landstraße ausgesetzt oder sogar aus dem Auto geworfen wurde. Er war bei einer Tierärztin, die uns um Hilfe gebeten hat. Da er so frisch bei uns ist, haben wir auch noch keinen Namen“, führt sie weiter aus.

Abgemagerter Hund im Tierheim auf Mallorca angekommen. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Klar ist auf jeden Fall, dass der Welpe lange Zeit ohne vernünftige Ernährung auskommen musste. Die Rippen des unterernährten Rüden sind deutlich zu sehen, seine Beine zittern ein wenig. Umso erstaunlicher, wie freundlich er uns in seinem neuen Zuhause begrüßt und jede Streicheleinheit genießt. Mit seiner „Zimmergenossin“ Sunny scheint er sich bereits angefreundet zu haben. Kein Wunder, denn auch sie so hat ein ähnliches Schicksal erlebt.

Zwei Leidensgenossen blicken in hoffnungsvolle Zukunft

„Sunny war an einem Baum festgebunden und das den ganzen Tag über. Passanten erkannten, dass die Besitzer sie wohl nicht mehr haben wollten und meldeten sich bei uns“, heißt es zu ihrer Vorgeschichte.

Aktuell werden die beiden Hunde von den Helfern erst mal aufgepäppelt, ehe es in die Vermittlung geht. Doch wer die beiden schon einmal auf Mallorca kennenlernen möchte, kann das an zwei Tagen in der Woche machen. Denn montags und donnerstags sind die Türen der Mallorca Tierrettung für Interessenten von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet.