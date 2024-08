Tierheim auf Mallorca: Hund wird zum Dauergast – „Schatzi“ mit traurigem Schicksal

Ähnlich wie in Deutschland gibt es auch auf Mallorca zahlreiche Tiere, die auf ein Zuhause warten. Ein Tierheim auf Mallorca, das in deutscher Hand ist, kümmert sich um über 60 Hunde.

Unsere Redaktion hat dem Tierheim auf Mallorca einen Besuch abgestattet und dabei ist vor allem eines aufgefallen: hier hausen sehr viele Welpen. Doch es gibt auch einen Hund, der schon mehrere Jahre dort wohnt. Die Tierheim-Pfleger haben uns sein trauriges Schicksal verraten.

Tierheim auf Mallorca: Hund wird zum „Scheidungsopfer“

„Unser Schatzi ist schon seit einigen Jahren bei uns. Er ist ein Scheidungsopfer“, erklären Tierheim-Leiterin Manuela und Helferin Kristina Mohrfelt. Heißt: Nachdem die Ehe eines Paares auseinandergegangen war, war auch für „Schatzi“ kein Platz mehr in der Familie. Deshalb kam der Rüde 2019 mit etwa zwei Jahren zur Mallorca Tierrettung.

Doch der Rosenkrieg hatte für den Hund noch weitreichende Folgen. „Er durfte lange auch nicht vermittelt werden, bevor das Gericht nicht geklärt hatte, wem er genau gehört oder was mit ihm passieren darf.“ Aufgrund dieser Umstände ist „Schatzi“ inzwischen zum Dauergast geworden. Inzwischen darf er aber in ein neues Zuhause, es hat sich nur noch nicht das richtige ergeben.

Bully „Schatzi“ ist bei der Tierrettung Mallorca Dauergast. Foto: Mallorca Tierrettung/ Manuela

„Schatzi“ wünscht sich ein neues Zuhause

„Er ist ein wundervoller kleiner Kerl“, schwärmt Kristina Mohrfelt und muss selbst etwas lachen. Denn der „kleine“ Kerl ist ein 60-Kilo-schwerer XL American Bully. Interessenten sollten sich nicht von seiner gewaltigen Erscheinung abschrecken lassen, denn im Inneren ist er fast wie ein zahmes Kätzchen. An der Leine gehen ist laut den Tierheim-Helfern kein Problem und mit anderen Artgenossen versteht er sich auch bestens – nur Katzen braucht er nicht in seiner Nähe.

So sehr Manuela und Kristina den Rüden auch in ihr Herz geschlossen haben, wünschen sie sich für „Schatzi“ dennoch ein Happy End. Bei Interesse kann gerne eine Nachricht an info@mallorca-tierrettung.de geschickt werden. Um dem Bully jedoch keinen unnötigen Stress anzutun, wird er nur auf der Insel vermittelt.