Sparkasse in Duisburg: Täter sprengen mitten in der Nacht Geldautomaten – Hubschrauber im Einsatz

Für einige Anwohner in Duisburg war die Nacht von Donnerstag (10. August) auf Freitag plötzlich gegen 1.50 Uhr vorbei.

Grund dafür war eine Automatensprengung bei der Sparkasse am Marktplatz in Beeck. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und fahndete nach den Tätern, die sich auf der Flucht befinden. Sogar ein Hubschrauber kam nach der Geldautomatensprengung bei der Sparkasse in Duisburg zum Einsatz. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.

Sparkasse in Duisburg: Täter sprengen Geldautomaten

Wie die Polizei Essen, die bei Geldautomaten-Sprengungen die Ermittlungen übernimmt, gegenüber DER WESTEN bestätigte, hörten mehrere Anwohner am Marktplatz in Duisburg-Beeck gegen 1.50 Uhr in der Nacht von Donnerstag (10. August) auf Freitag mehrere Knallgeräusche.

Auslöser der Geräusche war die Sprengung eines Geldautomaten bei der Sparkasse am Marktplatz. Umgehend wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Doch die Täter konnten nicht mehr vor Ort gestellt werden. Sie waren mittlerweile geflüchtet.

Täter auf der Flucht – Helikopter im Einsatz

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen der Polizei wurde die Tat von zwei Tätern durchgeführt. Anschließend flüchteten sie in einem dunklen BMW in Richtung der Autobahn 42. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot und setzte sogar einen Hubschrauber bei der Suche ein. Dennoch konnten die Täter nicht umgehend gestellt werden. Die Suche läuft also weiter.

Bei der Sprengung erstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sowohl die Kriminalpolizei als auch das LKA NRW (Landeskriminalamt) waren vor Ort. Bisher ist noch unklar, ob die Täter bei der Sprengung des Geldautomaten der Sparkasse in Duisburg Beute machen konnten – auch das soll nun bei den Ermittlungen geklärt werden.