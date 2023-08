Duisburg: Großeinsatz auf Schrottinsel – stinkende Rauchwolke über der Stadt

Am Donnerstagmorgen (10. August) um kurz nach 8 Uhr plingt die NINA Warn-App plötzlich bei den Duisburgern auf dem Handy. „Anscheinsgefahr – Rauchwolke und Geruchsbelästigung“ in Ruhrort. Der Grund dafür ist ein Feuer auf einem Recyclinghof auf der Schrottinsel, wie ein Stadtsprecher gegenüber DER WESTEN bestätigt.

Dort brennen aktuell 100 Tonnen Schrott und alte Autos. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr Duisburg sind im Einsatz. Seit mindestens 7.30 Uhr schwelen dort die Flammen. Was den Brand allerdings ausgelöst hat, ist noch unbekannt.

Duisburg: Feuer auf Schrottinsel

Am Donnerstagmorgen sind circa 150 Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz, so der Pressesprecher. Denn auf dem Recyclinghof in Ruhrort brennen 100 Tonnen Altmetall und Autowracks. Nach aktuellem Stand gibt es keine Verletzten. Gegen 7.30 wurde die Feuerwehr alarmiert.

Allerding ist die Rauchentwicklung extrem. Eine riesige schwarze Wolke zieht zurzeit über die Stadt hinweg und die NINA Warn-App informiert über eine Rauch- und Geruchsbelästigung im Stadtteil Ruhrort.

Es besteht keine akute Gefahr

Laut Meldung und Bestätigung der Stadt besteht allerdings keine Gesundheitsgefahr. „Der Rauch riecht natürlich“, muss der Sprecher jedoch anmerken. Die Feuerwehr nehme zudem Messungen vor, so die Stadt. Bisher gibt es noch keine Aufforderung, Türen oder Fenster geschlossen zu halten. Da die Schrottinsel in Ruhrort mitten im Gewerbegebiet liegt, gibt es auch keine direkten Anwohner und daher auch keine direkten Betroffenen.

Was den Brand jedoch ausgelöst hat, kann die Stadt bisher nicht mitteilen. Wie lange der Einsatz der Feuerwehr noch andauert, bleibt abzuwarten.