Verbot bei MyWellness: Wenn du DAS tust, landest du in Duisburg auf der schwarzen Liste

Egal ob bei Wellnest, Pure Spa oder MyWellness – private Spa-Räume werden immer beliebter. In den Spas findest du das Komplett-Paket für deine Erholung: exklusive Whirlpools, Saunen, Chill-Out-Möbel und einen Food-Service. Doch Betreiber von MyWellness und Co. müssen sich immer wieder mit einem Vorwurf auseinandersetzen. Deswegen gibt es eine Hausordnung mit klaren Verboten bei MyWellness.

Hältst du dich nicht an die Hausordnung bei MyWellness, musst du mit unmittelbaren Konsequenzen rechnen. Während einige Verbote minder bestraft werden, gibt es ein absolutes No-Go, mit dem du sofort auf der schwarzen Liste landest. Was du also auf jeden Fall bei deinem nächsten MyWellness-Besuch beachten musst, verraten wir dir.

Verboten bei MyWellness – DAS musst du beachten

So mache Verbote der Hausordnung von MyWellness sind selbsterklärend: keine Drogen, keine Tiere, kein Zugang bei Krankheit, kein Diebstahl, kein Vandalismus. Andere Regeln der Hausordnung sind nicht so offensichtlich und dienen in erster Linie deiner eigenen Sicherheit und deinem Wohlbefinden – darum geht es schließlich bei MyWellness. Doch was musst du bei deiner nächsten Buchung laut Hausordnung der Betreiber auf jeden Fall beachten? Wir erklären dir die wichtigsten Regeln.

Die Nutzung der MyWellness-Räume ist für Minderjährige verboten. Bist du unter 18 Jahre alt, musst du in Begleitung eines Erwachsenen erscheinen. Minderjährige unter 16 Jahren dürfen laut Hausordnung die MyWellness-Räume nur mit einem Erziehungsberechtigten nutzen.

MyWellness in Duisburg: Mit diesem Regelverstoß kommst du auf die „Schwarze Liste“

Die MyWellness-Suite bietet dir jede Menge Privatsphäre. Doch Sex ist hier verboten! Foto: DERWESTEN / Katharina Lembke

In den MyWellness-Räumen können bis zu vier Personen auf ihren individuellen Wellness-Genuss kommen. Besonders beliebt ist das Angebot jedoch bei Pärchen. Die Privatsphäre der Spa-Räume könnte den ein oder anderen Gast bei MyWellness auch zu anderen Aktivitäten außer dem Saunagang hinreißen, so der Vorwurf gegen die Betreiber. Obwohl es sich bei MyWellness nicht um einen Saunaclub handelt, können Gäste in den Räumen theoretisch machen, was sie wollen. Doch die Hausordnung der Betreiber macht es deutlich: Sex ist in den MyWellness-Räumen verboten!

Besonders bitter wird es, wenn du dir einen Regelverstoß gegen das Sex-Verbot leistest, diesen filmst und einen Clip ins Internet stellst. Hast du Sex bei MyWellness und machst dies öffentlich, musst du mit einer Geldstrafe von 250 Euro rechnen – weitere Konsequenzen können folgen. Die Betreiber haben sich jedoch ein System überlegt, das diesen Regelverstoß vorbeugen soll.

Sex bei MyWellness: SO wird gegen das Problem vorgegangen

Ob die Gäste sich an das Verbot halten, in den MyWellness-Räumen keinen Sex zu haben, können die Betreiber nicht garantieren. Kameras gibt es in den Spa-Räumen von MyWellness nicht, damit deine Privatsphäre geschützt bleibt. Nur Bereiche wie der Empfang oder Flure sind videoüberwacht. Dafür haben die Betreiber ein System, um gegen das Problem vorzugehen: Das Buchungssystem von MyWellness ist so aufgebaut, dass Menschen automatisch blockiert werden, wenn sie oft mit unterschiedlichen Begleitpersonen eine Buchung vornehmen. Von rund 30 Angestellten der MyWellness-Verwaltung kümmern sich acht um die Buchungen der Kunden, einschließlich der Blockier-Liste.

Landet jemand auf der Blockier-Liste, kann er keine Buchungen mehr vornehmen und wird von dem Unternehmen angeschrieben. Kommst du also öfter als Pärchen zu MyWellness, hast du nichts zu befürchten. Außerdem wird das Pool-Wasser in jeder MyWellness-Suite nach jedem Besuch komplett abgelassen und mit gereinigtem Wasser neu befüllt. Gleichzeitig wird durch desinfizierenden Sprühnebel die komplette Suite gereinigt, eine Reinigungskraft wischt dazu rund 15 Minuten lang alle Armaturen, Oberflächen und Böden. Sollte sich jemand unbemerkt einen Regelverstoß gegen das Verbot der Hausordnung von MyWellness leisten, hinterlässt das zumindest keine Spuren.

Über das Sex-Verbot bei MyWellness weißt du jetzt Bescheid.