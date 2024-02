Hund läuft einsam durch Duisburger Park – was dann passiert, ist einfach nur traurig

Allein an seinen braunen Knopfaugen kann man Hund „Larry“ schon ansehen, dass er bislang kein leichtes Schicksal hatte. Kurz nach dem Jahreswechsel drehte er seine einsamen Runden durch den Hamborner Lutherpark in Duisburg. Passanten hatten den Golden Retriever beobachtet, doch ein Besitzer schien weit und breit nicht in Sicht.

Am 13. Januar sollte das rastlose Schicksal des Hundes zumindest eine erste Wendung nehmen. Denn an diesem Tag zog „Larry“ laut einem Bericht der „WAZ“ ins Tierheim Duisburg ein. Doch nur wenig später müssen sie Trauriges feststellen.

Hund in Duisburg wird nicht vermisst

Leider steckt auch hinter dem Golden-Retriever-Rüden kein Film-Hund, der sich selbst mitteilen kann. So lässt sich nur vermuten, was dem zweijährigen Tier in Duisburg widerfahren ist. Seine ängstliche Art lässt allerdings Schlimmstes vermuten. „Larry“ ist außerdem nicht gechipt, sodass sein Zuhause beziehungsweise sein ehemaliger Besitzer nicht zurückverfolgt werden kann.

Doch wie die Leiterin der Hundeabteilung des Duisburger Tierheims gegenüber der „WAZ“ offenbart, hält sie es für eher „unwahrscheinlich“, dass sich sein Halter noch melden wird. Denn auch ein Suchaufruf in den sozialen Netzwerken sollte bislang keinen Erfolg bringen.

Tierheim-Mitarbeiterin mit ernüchternden Worten

So gut wie jede Woche ziehen neue Hunde ins Tierheim Duisburg ein. So etwa aus Sicherstellungen oder weil sie ausgesetzt wurden. Letztere Vermutung liegt auch bei „Larry“ nahe. Auch wenn sein niedliches Gesicht wohl das Herz jedes Tier-Fans zum Schmelzen bringen dürfte, so stehen die Chancen für seine Vermittlung gar nicht mal so gut.

„Ein Hund von denen bleibt meistens dauerhaft bei uns“, so die ernüchternde Aussage der Tierheim-Mitarbeiterin aus Duisburg. Wenn du jetzt allerdings neugierig geworden bist und mehr über „Larry“ erfahren willst, dann findest du alle nötigen Infos zu einem „Probe-Schnuppern“ in diesem Artikel der „WAZ“ >>>.