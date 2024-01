Tierheim Duisburg: Fund-Tier muss gleich unters Messer – unglaublich, was die Vorbesitzer übersahen

Einfach unfassbar, was Katzen-Dame Layla und ihre Schwester ertragen mussten. Die beiden schwarzen Kätzchen sitzen jetzt im Tierheim Duisburg und damit in Sicherheit. Ihr vorheriger Besitzer hatte die beiden einfach ausgesetzt.

Doch nicht nur das. Als das Tierheim Duisburg sich Layla mal genauer ansah, fiel den Mitarbeitern sofort ihre schlechte Gesundheit auf. Und die hatte der Vorbesitzer definitiv zu verantworten.

+++ Tierheim in NRW: Foto macht wütend! „Wie kann man Tiere so leiden lassen?“ +++

Tierheim Duisburg nimmt verletzte Katze auf

„Als Layla mit ihrer Schwester bei uns als Fundkatzen ankamen, war sofort klar: Die beiden wurden ausgesetzt. In einer kleinen Transportbox an einer Hauptstraße warteten die Zwei darauf, von uns eingesammelt zu werden.“

Auch interessant: Tierheim in NRW muss beim Anblick dieser Katze schlucken – „Ganz furchtbar“

Die süßen „Kuschelmonster“ hatten allerdings auch so ihre Probleme. Bei Layla waren diese vor allem gesundheitlicher Art. Denn die kleine schwarze Katzendame humpelte und hatte offenbar Schmerzen beim Gehen.

Katze muss operiert werden

„Die Untersuchungen zeigten dann eindeutig, dass ein alter Bruch des Hinterbeins vorlag, der Schmerzen verursachte, da er ungünstig wieder zusammengewachsen war.“ Da konnte nur noch eine Operation helfen. Die hat das schwarze kleine Kuschelmonster zum Glück gut überstanden.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nur muss sie jetzt erst mal eine Weile mit Gips leben – und das am besten im Liegen. Denn Layla hat „Boxenruhe“ verordnet bekommen, solange, bis die Knochen endlich wieder richtig zusammengewachsen sind. „Ihre Schwester wartet in der Box neben ihr mit direktem Blickkontakt, bis Layla wieder so fit ist, dass sie sich gemeinsam auf die Suche nach einem Zuhause machen können.“

Tierheim Duisburg mit dringender Bitte

Doch eine Sache wäre da noch. Nicht nur sollen die zwei Katzen bald ein neues Zuhause finden, das Tierheim bräuchte auch dringend Unterstützung finanzieller Art. Denn die Operation bei Layla hat mal eben 1.500 Euro gekostet, die das Tierheim Duisburg schnell aufbringen musste.

Mehr News:

Darum würde es sich nun über eine Spende freuen. Spenden kannst du per Überweisung oder sogar Paypal. Die entsprechenden Daten findest du auf der Webseite des Tierheims.