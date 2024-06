Duisburg: Kult-Kneipe in Trauer! Wirt plötzlich tot – „Schwer zu verstehen“

Es ist eine erschütternde Nachricht, die in Duisburg schnell die Runde macht. Ömer Güzel ist tot. Und das mit nur 36 Jahren. Der Inhaber und Wirt der „Endstation“ an der Harmoniestraße starb überraschend in jungen Jahren in der Türkei.

In seiner Kult-Kneipe bot Ömer vielen Duisburgern über Jahre hinweg ein zweites Zuhause. Vor seiner Gedenkstätte legten viele seiner Besucher Blumen nieder und zündeten Kerzen an, der Schock sitzt bei vielen tief. Die „WAZ“ berichtete über die bewegenden Worte, die die Trauernden für ihren geliebten Wirt fanden.

Duisburg: Gäste von Kult-Kneipe in tiefer Trauer

Wie eine Gedenkstätte wirkt die Kult-Kneipe „Endstation“ in diesen Tagen. Vor den Fenstern liegen Blumen und Plüschtiere, viele Kerzen sind bereits heruntergebrannt. Die Gäste der beliebten Kneipe in Duisburg-Ruhrort trauern um ihren Wirt. Auch eine handgeschriebene Karte vor dem Lokal drückt die Trauer aus. „Du warst immer so fröhlich. Mit deiner guten Laune hast du uns alle angesteckt. Wir werden dich nie vergessen“, berichtet die „WAZ“ über den Inhalt der Karte.

Auch das „Kreativquartier Ruhrort“ ist tief betroffen. In einem letzten Beitrag zu seinen Ehren drücken sie noch einmal ihre Bewunderung für den Mut und das Herz des Wirtes aus, in diesem Stadtteil eine Kneipe zu betreiben. Nicht immer geht es in der Gegend so harmonisch zu. Trotzdem stand er jahrelang sieben Tage die Woche hinter dem Tresen und sorgte mit seiner herzlichen und humorvollen Art dafür, dass sich die Gäste hier pudelwohl fühlten.

Der frühe Tod kam überraschend – nicht nur für die vielen Besucher, sondern auch für die 76-jährige Bedienung der Kneipe. Im Gespräch mit der „WAZ“ erzählt sie, wie sie von der traurigen Nachricht erfuhr. Wie geht es nun mit der Kneipe weiter? Auch diese Frage beantwortet sie. Mehr dazu kannst in diesem Artikel nachlesen.