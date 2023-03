Duisburg: Panne beim NRW-Warntag! Bürger rufen voller Sorge die Polizei

So hatte sich die Stadt Duisburg den Warntag in NRW sicher nicht vorgestellt…

Zunächst sah am Donnerstag, dem 9. März, alles nach einem reibungslosen Ablauf des NRW-Warntages aus. Pünktlich um 11 Uhr vormittags schlug das System an, die Sirenen heulten, Alarm auf zahlreichen Handys und anderen Geräten der Bürger – genau so wie es im Ernstfall sein soll.

Doch ganz so problemlos verlief die Aktion dann doch nicht. Nur kurz darauf sollte es zu einer bitteren Panne kommen…

Duisburg: Panne am NRW-Warntag

Die Warnaktion war quasi abgeschlossen, der Test verlief erfolgreich. Doch als die Verantwortlichen das Warnsystem am Ende wieder herunterfahren wollten, ging das Sirenen-Spektakel nochmal los!

„Durch eine technische Störung wurde beim Herunterfahren des Systems das komplette Warnprogramm noch einmal ausgelöst“, teilte die Stadt Duisburg auf Twitter mit.

Stadt Duisburg löst Alarm zwei Mal aus!

Dass die Duisburgerinnen und Duisburger davon mehr als irritiert waren, kann man sich vorstellen. Über den Probealarm informiert waren die meisten – doch dieser zweite Alarm, kurz nach 12 Uhr mittags, war keinesfalls eingeplant. Gab es nun etwa eine reale Bedrohung?

In ihrer Sorge griffen viele Bürger zum Hörer und wählten den Notruf der Polizei Duisburg. Das bestätigte die Pressestelle der Behörde auf Nachfrage von DER WESTEN.

Bereits zum regulären Probealarm um 11 Uhr hatte es Anrufe verunsicherter Menschen bei der Polizei Duisburg gegeben. Offenbar wussten doch nicht alle Bürger über den Warntag Bescheid. „Alle Menschen erreicht man nie, egal wie klar man kommuniziert“, meinte der Polizeisprecher.

So oder so gilt es zu beachten: In diesen Fällen solltest du nicht den Notruf der Polizei durch einen Anruf blockieren. Wenn ein ernsthafter Schadensfall vorliegt, informieren die Behörden stehts über die gängigen Warn-Apps.