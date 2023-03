Warntag in NRW: Sirenengeheul in allen Städten! Doch auch HIER soll es laut werden

Die Bevölkerung zu warnen, wenn bestimmte Gefahren vor der Tür stehen, ist das A und O. Spätestens nach der Hochwasser-Katastrophe im Juli 2021 wurden dafür bereits alle technischen Hebel in Bewegung gesetzt. Erst im Dezember des vergangenen Jahres gab es einen bundesweiten Warntag, bei dem die Systeme auf ihre Funktionalität und Reichweite überprüft worden sind.

Am Donnerstag (9. März) steht nun ein erneuter Warntag auf dem Programm – diesmal zwar nur in NRW, dafür aber in allen Städten des Bundeslandes. Die Besonderheit: Nicht nur die Sirenen sollen heulen – auch an anderen Stellen wird für wenige Minuten ziemlich großer Lärm erwartet!

Warntag in NRW: Auch Handys sollen wieder Alarm schlagen

Wie aus einer offiziellen Pressemitteilung der Stadt Duisburg in NRW hervorgeht, sollen die Anwohner durch den Probealarm in erster Linie für das Thema sensibilisiert werden. Nur durch Übung könne im Ernstfall richtig und schnell gehandelt werden. Neben dem Heulton der Sirenen und den digitalen Warn-Apps soll auch ein weiteres Warnsystem – das sogenannte Cell Broadcast – erneut getestet werden.

Mehrere Themen:

Der Dienst soll auf den Handys Alarm schlagen und dem Nutzer eine Mitteilung senden. Dies sei bisher aber nur möglich, wenn sich das Gerät nicht im Flugmodus befindet. Der Alarm beginnt mit einem einminütigen Dauerton mit auf- und abschwellenden Tönen. Zum Abschluss folgt ein Entwarnungssignal.

NRW will auch auf Werbetafeln vor Gefahren warnen

Neben den Warnsystemen mit auffallend lautem Ton soll am Warntag in NRW aber noch eine weitere Neuheit getestet werden. So will das Lagezentrum der Landesregierung auch Mitteilungen auf sämtlichen Werbetafeln in der ganzen Stadt auslösen. Selbst wenn die Sirene auf dem Handy also nicht anspringen sollte, geht die Warnung nicht spurlos an einem vorbei.