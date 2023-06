Duisburg: Ominöse Fußgänger sollen schuld sein an Frontalcrash – Polizei hat anderen Verdacht

Heftiger Unfall in Duisburg! Am Freitagabend (2. Juni) kam es zu einem Frontalcrash. Dabei soll eine Gruppe Fußgänger eine große Rolle gespielt haben. Die Polizei hat allerdings noch einen ganz anderen Verdacht…

Wie genau konnte es bloß zu diesem heftigen Unfall kommen? Eine 42-Jährige fuhr mit ihrem Peugeot auf dem Worringer Weg in Duisburg Richtung Mülheim. In Höhe des Worringer Reitweges soll sie dann – laut eigenen Angaben – einer Gruppe von Personen ausgewichen sein. Diese war in dem dicht bewaldeten Gebiet bei Dunkelheit unterwegs.

Not-OP bei BMW-Fahrerin

Doch das Ausweichmanöver blieb nicht ohne Folgen: Genau in dem Moment kam der Peugeot-Fahrerin eine 53-Jährige in ihrem BMW entgegen – Frontalcrash! Dabei wurde die BMW-Fahrerin schwer verletzt und eingeklemmt. Nach notärztlicher Erstversorgung konnte die Verletzte nach rund 45 Minuten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Das Dach des BMW musste dafür abgetrennt werden.

Heftiges Bild aus Duisburg: Zwei Autos fuhren frontal ineinander! Foto: Polizei Duisburg

Die 53-Jährige kam in ein umliegendes Krankenhaus – Not-OP! Die Peugeot-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Sie mussten mit einem Kran geborgen und abgeschleppt werden.

Polizei glaubt: Nicht nur Fußgänger könnten Crash verursacht haben

Die Fußgängergruppe war beim Eintreffen der Polizei allerdings schon weg – obwohl sie von einem weiteren Autofahrer gebeten wurden, vor Ort zu bleiben. Sie werden nun als Zeugen gesucht und gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Unfallstelle wurde für den Zeitraum der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie für Reinigungsarbeiten für circa drei Stunden gesperrt.

Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache – und hat einen Verdacht: Die Beamten wollen prüfen, ob die 42-Jährige nicht auch viel zu schnell fuhr. Auch das Handy beider Autofahrerinnen wurde sichergestellt. So soll geprüft werden, ob eine von ihnen durch die Nutzung ablenkt war.