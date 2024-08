Duisburg: Eindringliche Warnung – an beliebtem Ausflugsziel herrscht große Gefahr!

Die kommenden Tage wird es wieder richtig heiß in NRW und damit auch in der Pottstadt Duisburg. Am Wochenende lädt die Sech-Seen-Platte zu einer Abkühlung ein. Neben dem Wolfssee, wo es auch ein Freibad gibt, oder auch dem Wambachsee könnten Anwohner jetzt wieder auf die Idee kommen, sich im Uettelsheimer See eine entspannte Zeit zu machen.

Allerdings sollten sie sich vor dem Wasser im See hier vorsehen. Denn die Stadt Duisburg spricht hier eine dringende Warnung aus.

Duisburg: Uettelsheimer See gesperrt

Schon seit Juni warnen Stadt und Wirtschaftsbetriebe vor einem Bade-Abstecher in den Uettelsheimer See, der an den Stadtteilen Homberg, Ruhrort und Baerl angrenzt. Auch jetzt noch herrscht hier eine Gefahr für Mensch und Tier.

„Bitte sagt es weiter“, schreiben die Duisburger Nachrichten. „Es befinden sich weiterhin Blaualgen im Uettelsheimer See.“ Es wurden bereits Absperrungen aufgestellt, um Unwissende von einem Bad in dem Duisburger See abzuhalten.

Duisburg: Blaualgen auch hier

Der Uettelsheimer See ist allerdings nicht der einzige im Ruhrgebiet, der aktuell von Blaualgen betroffen ist oder es kürzlich noch war. So gab es zuletzt eine Warnung an der Schwimmstelle in Mülheim an der Ruhr. Seit dem 2. August gibt es zudem ein Badeverbot in Essen am Seaside Beach und Baldeneysee und auch in Bochum an den Ruhrwiesen in Linden-Dahlhausen. Dort kommt es auch öfter zu Problematiken mit Blaualgen.

Blaualgen sind im Übrigen keine Algen per se. Es sind in Wirklichkeiten Cyanobakterien, die beim Verschlucken zu üblem Erbrechen und Durchfall, aber auch gefährlichen allergischen Reaktionen führen können. Und das nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere. So sollten auch Spaziergänger mit Hunden aufpassen. Da im Sommer die heißen Temperaturen und der Sonnenschein die Vermehrung der Bakterien begünstigen, solltest du zu dieser Jahreszeit besonders Vorsicht walten lassen.