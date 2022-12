Duisburg: Gas-Explosion neben Tankstelle ++ Mehrere Verletzte

Übler Zwischenfall am Dienstag (20. Dezember) auf einer Baustelle in Duisburg! Nach Angaben der Feuerwehr Duisburg hat es in einer Baugrube in der Straße Im Bonnefeld eine Explosion gegeben. In unmittelbarer Nähe zu einer Tankstelle schossen plötzlich Flammen in die Luft.

Eine Sprecherin der Feuerwehr Duisburg teilte auf Nachfrage von DER WESTEN mit, dass sich bei dem Vorfall vier Menschen verletzt haben. Die Feuerwehr eilte mit einem Großaufgebot zur Einsatzstelle. Für die Löscharbeiten mussten zwischenzeitlich Teile der B288 sowie die Zufahrt zur Bundesstraße im Kreuz Duisburg-Süd gesperrt werden.

Duisburg: Explosion neben Tankstelle

Nach Angaben der Feuerwehr-Sprecherin war das Feuer auf einen Lkw übergesprungen. Dieser brannte komplett aus. Wie es zu der Explosion in der Baugrube kommen konnte ist bislang unklar.

Bei den Verletzten handelt es sich laut der Feuerwehr-Sprecherin um Bauarbeiter, die zum Zeitpunkt des Unglücks dort im Einsatz waren. Drei von ihnen zogen sich leichte Verletzungen zu. Der vierte erlitt mittelschwere Verletzungen. „Lebensgefahr besteht keine“, so die Feuerwehr-Sprecherin.

Am Dienstag kämpft die Feuerwehr gegen einen Brand neben einer Tankstelle. Foto: Justin Brosch / ANC-NEWS

Entwarnung nach Explosion in Duisburg

Gegen 15.30 Uhr hatten die Einsatzkräfte schließlich alle Flammen gelöscht. Gegen 16 Uhr soll die B288 deshalb wieder freigegeben werden können. Nach Abschluss der Aufräumarbeiten soll die Ursachenforschung beginnen.

Zwischendurch hatte sich eine große Rauchwolke Richtung Krefeld bewegt. Anwohner waren aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen halten. Das Feuer brach an der Kreuzung der vielbefahrenen B288 und der Uerdinger Straße aus.