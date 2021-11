Duisburg: Wenn du jetzt Gutscheine in den Shops kaufst, bekommst du obendrauf noch Geld geschenkt

Duisburg. Du hast noch keine Weihnachtsgeschenke? Der Gutschein ist und bleibt ein Dauerbrenner für Heiligabend. In Duisburg kannst du dabei sogar noch mehr herausholen.

Denn seit September bietet Duisburg den sogenannten Stadt-Gutschein an. Noch bis Heiligabend ist er in der City verfügbar. Wie funktioniert das Ganze?

Duisburg: So funktioniert die Aktion

Du kaufst einen Geschenkgutschein in den Duisburger Shops und bekommst einen Mehrwert von 20 Prozent, maximal aber 20 Euro obendrauf. Heißt: Wenn du zum Beispiel einen Gutschein in Höhe von 10 Euro kaufst, gibt es nochmal zwei Euro für den Einlöser obendrauf.

In Duisburg kannst du beim Gutscheine-Shoppen noch Geld obendrauf bekommen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Ralph Peters

Wichtig zu wissen: Das Angebot ist aber nur noch bis Heiligabend verfügbar. Und: Die beschenkte Person muss den Stadt-Gutschein bis zum 31. Dezember einlösen, damit sie mehr rausbekommt.

Also beim Schenken direkt Bescheid sagen, dass unmittelbar nach den Feiertagen geshoppt werden sollte. Entstanden ist der Gutschein durch eine Initiative der Stadt Duisburg, der kommunalen Unternehmen Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft, Gebag, Sparkasse Duisburg und die Wirtschaftsbetriebe Duisburg.

Duisburg: Das passiert nach dem 31. Dezember mit dem Gutschein

„Vom Stadtgutschein geht ein wichtiges Signal aus. In Duisburg wird nicht geredet, in Duisburg wird gehandelt. Der Stadtgutschein ist ein Gewinn für alle: für Kunden sowie für die besonders von der Pandemie 'gebeutelten' stationären Einzelhändler, Dienstleister, Gastronomen und Kulturschaffenden“, sagt Oberbürgermeister Sören Link.

Insgesamt mit 500.000 Euro werden die Gutscheine bezuschusst. Sollte der Beschenkte den Stadt-Gutschein erst nach dem 31. Dezember einlösen, gilt der Wert, der auf dem Gutschein steht. Der Bonus entfällt dann.

Und wo kannst du den Gutschein kaufen sowie einlösen?

Die Gutscheine können sowohl online über die Webseite der Stadt Duisburg oder persönlich in der Tourist-Info in der Duisburger Innenstadt gekauft werden. Dort findest du auch eine Liste der 90 Shops, die an der Aktion teilnehmen. Hier findest du alle Infos <<< (ldi)