Duisburg: SEK stürmt Gebäude im Bordellviertel – zeitgleich schlagen Einheiten in ganz NRW zu! Es geht um Mord

Das SEK hat am Donnerstag zahlreiche Gebäude in NRW gestürmt, unter anderem hier in Duisburg.

Duisburg. Gewaltiger Einsatz der Polizei am Donnerstag in NRW. Unter anderem in Duisburg, Mülheim, Mönchengladbach und Leverkusen haben die Beamten in den frühen Morgenstunden Gebäude von Hells-Angels-Mitgliedern gestürmt.

Wie die Polizei Duisburg mitteilte, geht es bei den Durchsuchungen auch um die Aufklärung eines Rocker-Mords in Duisburg aus dem Jahr 2014.

Duisburg: SEK stürmt Gebäude in NRW – es geht um den Tod von Kai M.

Es war ein Schock-Fund im April 2014. Im Rheinpreußen-Kanal wurde damals der Torso von Hells-Angels-Mitglied Kai M. (†32) aus Oberhausen gefunden. Im Rhein fand die Polizei weitere Körperteile des vermissten Rockers.

Am Ufer des Rheinpreußen-Kanals stellten die Menschen 2014 Kerzen zum Gedenken an Kai M. auf. Foto: Stephan Eickershoff/ FUNKE Fotoservices

Nach jahrelangen Ermittlungen hat die Polizei jetzt zugeschlagen und erhofft sich von dem SEK-Einsatz am Donnerstag die Aufklärung des Mordfalls. Doch das ist nicht der einzige Grund des Einsatzes.

Der Mordfall Kai M.

Hells-Angels-Mitglied Kai M. wurde seit Januar 2014 vermisst

Im April 2014 wurden Teile seiner zerstückelte Leiche im Rhein gefunden

Die Leichenteile konnten ihm aufgrund seiner auffälligen Tätowierungen schnell zugeordnet werden

Der Verdacht: Seine Hells-Angels-Brüder könnten ihn erschossen haben

Das mögliche Motiv: Medienberichten zufolge sollen die Rocker ihn als V-Mann verdächtigt haben. Er könnte auch vorgehabt haben, zu den verfeindeten Bandidos überzulaufen.

Auch eine Schießerei in Oberhausen aus dem Jahr 2013 möchten die Beamten aufklären, teilte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von DER WESTEN mit.

SEK-Einsatz in Duisburg und weiteren Städten in NRW

Demnach richtet sich der Einsatz Einsatz am Donnerstag in Duisburg und den anderen NRW-Städten gegen mehrere Hells-Angels-Mitglieder. Sie werden verdächtigt, bei den Taten beteiligt gewesen zu sein.

Der Einsatz ist am Morgen noch nicht abgeschlossen. Zahlreiche Kräfte sind weiterhin vor Ort, um die Durchsuchungen abzuschließen. (ak)

Wir berichten weiter.