Duisburg: Nach Großbrand auf Schrottinsel – DAS war der Auslöser des Feuers

Vergangene Woche hielt eine riesige Rauchwolke nicht nur Duisburg, sondern auch einige Städte in der Nähe von Duisburg in heller Aufruhr. Auf einer Schrottinsel loderte ein Feuer lichterloh.

Selbst einige Gäste aus Düsseldorf hatten das Gefühl, dass sich der Brand in den eigenen Grenzen des Stadtgebietes abgespielt hätte. Über der Stadt Duisburg hing eine riesige Rauchwolke, welche von circa 150 Kräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr bekämpft wurde, DER WESTEN berichtete darüber.

Duisburg: Keine Hinweise auf Brandstiftung

Auf dem Recyclinghof in Ruhrort brannten 100 Tonnen Altmetall und Autowracks. Zum Glück wurde bei dem Brand niemand verletzt. Kurz nachdem das Feuer auf der Schrottinsel am 10. August gelöscht war, hat für die Brandermittler der Duisburger Kriminalpolizei die Arbeit begonnen. Wegen der Ermittlungen sprachen die Beamten mit Firmenmitarbeitern und schauten sich vor Ort die Überreste des Schrotts an. Des Weiteren nahmen die Brandermittler der Duisburger Kriminalpolizei Kontakt zu einem Brandsachverständigen und der Staatsanwaltschaft Duisburg auf.

Durch die Ermittlungen ergaben sich keinerlei Hinweise darauf, dass eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung den Großbrand ausgelöst hat. Deshalb gehen die Brandermittler davon aus, dass wahrscheinlich ausgelaufene Betriebsstoffe zu dem großen Brand auf dem Firmengelände des Recyclinghofs in Ruhrort geführt haben.

Wahrscheinlich handelte es sich bei dem ausgelaufenen Betriebsstoff um Lithium-Ionen-Akkus oder etwas Ähnliches, was aus den Schrottautos ausgetreten sein könnte. Deshalb schließt die Polizei Duisburg bei dem Brand auf dem Firmengelände als Ursache auf einen technischen Defekt.