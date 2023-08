Duisburg: Polizei erschießt Messer-Angreifer – er ließ sich nicht von Elektroschocker stoppen!

Schrecklicher Vorfall am Donnerstag (17. August) in Duisburg! Ein Polizist erschoss einen Messer-Angreifer (56). NRW-Innenminister Herbert Reul (70, CDU) berichtete außerplanmäßig dem Innenausschuss des Landtags über das Ereignis.

Wie die Staatsanwaltschaft und Polizei Duisburg am Abend gemeinsam erklärten, wurde eine Streifenwagenbesatzung gegen 14.15 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus an der Klever Straße in Neuenkamp gerufen.

Duisburg: Polizist erschießt Messer-Angreifer

Zuvor haben Sanitäter der Feuerwehr die Polizei um Unterstützung gebeten, weil das spätere Todesopfer in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden sollte. Im Treppenhaus trafen die Polizisten dann auf den 56-Jährigen, der sie mit einem Messer attackiert haben soll.

Ein Team der Spurensicherung am Ort des Geschehens. Foto: Justin Brosch

Die Beamten hätten erst versucht, den Angreifer mit einem Elektroschockgerät zu stoppen. Das schlug allerdings fehl. Daraufhin habe der Polizist keine andere Wahl gesehen, als sich mit einem Schuss aus seiner Dienstwaffe zu schützen. Der Schuss sei dabei tödlich gewesen.

Aus Neutralitätsgründen übernimmt die Polizei Düsseldorf die weiteren Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete die Einrichtung einer Mordkommission an. Die Polizei Duisburg kündigt für Freitag (18. August) eine Pressekonferenz an, in der weitere Einzelheiten bekannt gegeben werden.