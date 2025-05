Tierheim NRW: Hund erholt sich von Operation – plötzlich rufen Mitarbeiter um Hilfe

Dieses Tierheim in NRW wendet sich an alle Tierliebhaber mit einer dringenden Bitte. Nachdem eine Hündin des Tierheims Köln Zollstock erkrankt war, musste sie dringend operiert werden. Nach der Operation gibt es nun jedoch noch ein großes Problem und die Mitarbeiter bitten um Unterstützung.

Die Staffordshire-Hündin Kira fand ihren Weg ins Tierheim, da ihr ehemaliger Besitzer mit ihr überfordert war. Da der Besitzer auch nicht die Auflagen für Kira erfüllen konnte, wurde der Vierbeiner sichergestellt und in das Tierheim in NRW gebracht.

Hündin Kira erholt sich von der schweren Operation

Als Staffordshire gilt Kira als sogenannter „Listenhund“. Besitzer müssen für solche Vierbeiner gewisse Auflagen erfüllen, wie eine Hundehaftpflichtversicherung abschließen, ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen und einen Hundeführerschein absolvieren.

Im Tierheim in NRW verzauberte Kira die Mitarbeiter mit ihrer fröhlichen und freundlichen Art. Doch dann wurde der sonst so lebensfroher Hund plötzlich krank. Beim Tierarzt folgte die erschreckende Nachricht – Kira war an einer Pyometra erkrankt. Dabei handelt es sich um eine eitrige Gebärmutterentzündung, die häufig bei Hündinnen auftritt.

Die Mitarbeiter des NRW-Tierheims reagierten sofort und der Vierbeiner wurde schnell operiert. Jetzt erholt sich Kira von der schweren Operation und die Mitarbeiter sind optimistisch, dass es ihr bald wieder besser gehen wird. Trotzdem erinnert das Tierheim auf Facebook, dass sich die Hündin weiterhin erholen muss, denn „Pyometra ist tückisch, zudem war die Operation sehr anstrengend“.

Tierheim NRW bittet um finanzielle Unterstützung

Zwar sind die Mitarbeiter erleichtert, dass es Kira langsam besser geht, jedoch bleibt ein Problem bestehen. Die Operation war sehr kostspielig, Kosten, die für das NRW-Tierheim kaum zu bewältigen sind. Deswegen wendet sich das Tierheim Köln Zollstock auf Facebook an alle Tierfreunde und bittet um finanzielle Unterstützung.

Auf Facebook schreibt das Tierheim in NRW: „Wer uns bei den hohen Tierarztkosten helfen möchte, wir sind dankbar für jeden Cent.“ Wenn man das Tierheim und Hündin Kira durch eine Spende unterstützen will, findet man alle relevanten Informationen auf der Website des Tierheims in Köln Zollstock.