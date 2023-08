Duisburg: Unbekannte sprengen Geldautomat in Einkaufscenter – Polizei bittet um Hinweise

Dreister Überfall in Duisburg! Am Donnerstag (17. August) sprengten Unbekannte in Obermeiderich einen Geldautomaten – und der stand direkt am Haupteingang des Einkaufscenters „Nebel“ an der Berliner Straße!

Ein Zeuge hörte gegen 4 Uhr zunächst einen lauten Knall, kurz darauf explodierte es. Die Polizei rückte schnell an, stellte fest, dass der dortige Geldautomat gesprengt wurde. Durch die Explosion entstand massiver Sachschaden.

Duisburg: Unbekannte sprengen Geldautomat in Einkaufscenter!

Glücklicherweise blieb die Statik des Gebäudes nach ersten Einschätzungen unbeeinträchtigt. Die Kripo ermittelt bereits, es wurden Spuren gesichert und Fotos vom Tatort gefertigt. Ob die Täter Beute machen konnten, ist noch unklar.

Duisburg: Im Einkaufszentrum „Nebel“ wurde dieser Geldautomat gesprengt. Foto: Polizei Duisburg

Bislang gab es keine Zeugenhinweise zur Fahndung. Deshalb bittet die Kripo unter 0201 8290 erneut um Hinweise zu den Verdächtigen, zum Fluchtwagen, zum Tatablauf oder zu auffälligen Wahrnehmungen.

Wer über Film- oder Videomaterial verfügt, welches zu weiteren Erkenntnissen führen könnte, kann sie den Ermittlern über das Hinweisportal zur Verfügung stellen. Erst am Freitag (11. August) wurde der Geldautomat an der Sparkasse am Marktplatz in Beeck gesprengt. Am Tatort fand das LKA noch zwei nicht gezündete Sprengsätze. Sie wurden im Anschluss kontrolliert gesprengt. Auch hier fahndet die Polizei nach den Tätern, bittet um Hinweise.