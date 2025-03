Duisburg: In DIESER Bäckerei-Filiale könnte Bargeldzahlung bald der Vergangenheit angehören

Anfang Januar 2025 feierte in Duisburg eine Bäckerei-Filiale Neueröffnung. Seitdem gibt es Brot, Brötchen und Kuchen auch bei Schollin im Hafen 2 in Duisburg. Doch das ist noch nicht alles.

Denn mit der neuen Bäckerei-Filiale kommt auch eine neue Bezahloption hinzu. Direkt am Eingang haben Kunden die Möglichkeit, ihre Bestellung am Self-Order-Kiosk zu bestellen und ganz ohne Bargeld zu bezahlen. Wie das genau funktioniert, hat sich DER WESTEN in Duisburg mal zeigen lassen.

Duisburger Bäckerei mit neuem Bezahlsystem

Wenn die Kunden die Filiale betreten, können sie den großen Display eigentlich gar nicht übersehen. Die Self-Order-Kioske kennen manche Verbraucher vielleicht schon von Fast-Food-Restaurants wie McDonald’s – und das Konzept ist das gleiche. „Zum einen wollen wir damit Schlangen vermeiden und zum anderen können die Kunden über den Display direkt sehen, welche Produkte vegan und welche vegetarisch sind“, erklärt Jasmin Wardezki von Schollin-Marketingteam.

Zunächst muss sich der Kunde entscheiden, ob er die Ware in der Filiale verzehren will oder lieber außerhalb. Nach Auswahl einer der Oberkategorien „Getränke“, „Teilchen/ Kuchen“, „Brot/ Brötchen“ oder „Snacks“ kann das gewünschte Produkt per Klick in den Warenkorb verschoben werden. Artikel, die in der Auslage im Laufe des Tages ausverkauft werden, registriert das System und streicht sie auch aus dem digitalen Angebot.

In der Schollin-Filiale in Duisburg gibt es neue Self-Order-Kioske. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Alternative zur Bargeldzahlung

Bezahlt wird mit Kundenkarte oder EC-Karte, in den meisten Fällen wird auch eine Kredit-Karte akzeptiert. Der Kunde bekommt einen Bon mit Abholnummer, die auch dem Bäckerei-Mitarbeiter vorliegt, der daraufhin die Bestellung vorbereitet. Bislang werde das neue Angebot gut angenommen, sodass derartige Bestell-Touchpads in naher Zukunft auch in anderen Schollin-Filialen geplant sind.

Aktuell dienen die Terminals nur als Bestell- und Bezahlalternative zum klassischen Vorgang an der Theke. Dementsprechend ist auch die Bargeldzahlung nach wie vor möglich, doch mit dem neuen Self-Order-Kiosk ist auch ein weiterer Schritt zum kontaktlosen Bezahlen gemacht.

Bis auf noch unbestimmte Zeit profitieren Kunden auch preislich, denn aktuell gilt in der Schollin-Filiale in Duisburg noch ein „Kennenlern-Angebot“ von zehn Prozent für alle Bestellungen, die über den Display erfolgen.