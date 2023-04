Duisburg: Junge (12) kommt morgens nicht in Schule an – hast du Robin gesehen?

Wo ist Robin? Der Junge aus Duisburg wird vermisst. Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach Zeugen.

Seit Montagvormittag (17. April) wird der 12-jährige Robin D., wohnhaft in der Otto-Schulenberg-Straße in Duisburg, vermisst. Der Junge verließ das Haus und besuchte an diesem Tag nicht die Schule.

Duisburg: Robin hat Wohnung wohl gezielt verlassen

Bereits am Montag startete die Polizei eine große Suchaktion nach dem Jungen – jedoch ohne Erfolg. An der Suche beteiligten sich unter anderem ein Mantrailer-Hund, mehrere Streifenwagen sowie Ermittler der Kriminalpolizei.

Es gibt Hinweise darauf, dass Robin D. die Wohnung seiner Eltern gezielt verlassen haben könnte. Nach derzeitigem Erkenntnisstand nahm er Wechselkleidung und andere persönliche Gegenstände mit. Die Gründe für sein Verschwinden konnten bislang nicht geklärt werden.

Polizei Duisburg braucht jetzt deine Hilfe

Robin ist ungefähr 1,40 Meter groß, hat eine hagere Statur, dunkelblonde Haare und stark ausgeprägte, schwarze Augenbrauen. Zuletzt soll er ein blau-weißes Matrosenhemd, eine schwarze Hose, schwarze Turnschuhe und eine grüne Jacke getragen haben. Vermutlich führt er auch einen schwarz-grünen Rucksack der Marke Eastpak mit sich.

Hast du Robin gesehen oder kannst du Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Dann melde dich bitte bei der Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203-2800 oder über den Notruf.

