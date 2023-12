Laura Maria Rypa: Von Pietro fehlt jede Spur – „Meine Mama schläft heute hier“

Große Verwirrung im Hause Lombardi: Wo steckt Pietro? Das fragen sich immer mehr Fans des DSDS-Stars.

Während Laura Maria Rypa weiterhin ihren Alltag in den sozialen Medien dokumentiert, fehlt von Pietro jede Spur. Scheint so, als nehme sich der DSDS-Juror eine kleine Auszeit! Auch das gemeinsame Haus des jungen Liebespaares scheint derzeit nur von Laura und Söhnchen Leano bewohnt zu werden. Daraus macht vor allem die Influencerin keinen Hehl!

Laura Maria Rypa holt sich Mama zu Hilfe

Am Dienstagabend verkündete Laura nun ihren mittlerweile 815.000 Followern: „Meine Mama schläft heute hier und macht den Kleinen fürs Bett fertig.“ Dass Lauras Mama bei ihr übernachtet, hat auch einen triftigen Grund.

Denn vor wenigen Wochen entkamen die Lombardis nur knapp einem großen Schrecken. An Halloween versuchten maskierte Männer in das Haus der Familie einzubrechen, während diese sich noch im Haus befanden. Ein Schock, der vor allem Laura noch tief in den Knochen sitzt. Seitdem bemüht sich die hübsche Brünette darum, ihre Zeit nicht mehr allein im Haus zu verbringen.

„Nach diesem Einbruchsversuch bin ich ungern alleine hier im Haus und deswegen schläft meine Mama heute hier“, so die gelernte Anwaltsgehilfin weiter. Verständlich! Inmitten Lauras neuer Wohnsituation stellt sich die Frage, wie lange RTL-Star Pietro Lombardi abwesend sein wird.