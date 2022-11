Duisburg: Mann verschwindet spurlos nach Krankenhaus-Besuch – hast du ihn gesehen?

Peter C. aus Duisburg wird vermisst! Der 74-Jährige war zur ärztlichen Behandlung im Sana Klinikum in Wedau. Am Montag soll er das Krankenhaus gegen 8.00 Uhr verlassen und in Richtung Sechs-Seen-Platte davongegangen sein.

Seither hat ihn keiner mehr gesehen. Nun sucht die Polizei Duisburg nach ihm. Denn Peter C. muss dringend zurück ins Krankenhaus unter ärztliche Aufsicht.

Duisburg: Hast du Peter C. gesehen?

Seit Montagmorgen fehlt jede Spur von Peter C. Seit er das Sana-Klinikum in Wedau gegen 8.00 Uhr verlassen hat und in Richtung Sechs-Seen-Platte aufgebrochen ist, hat ihn niemand mehr gesehen. Dabei müsste er dringend zurück ins Krankenhaus und sich dort von den Ärzten behandeln lassen.

Die Polizei hat bereits mit mehreren Streifenwagen, Motorradpolizisten, der Hundertschaft, einem Personenspürhund und einer Drohne nach dem Vermissten gesucht. Bisher waren die umfassenden Maßnahmen allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Deshalb bittet die Polizei nun auch die Mitbürger, bei der Suche mitzuhelfen.

DIESER Mann könnte ihn großer Gefahr schweben

Die Polizei Duisburg bittet bei der Suche nach dem Vermissten Peter C. um die Mithilfe der Bevölkerung. Foto: Polizei Duisburg

Peter C. ist etwa 1,70 Meter groß und hat bereits eine Halbglatze. Den Rest seines grauen Haares trägt er kurz und dazu einen Schnäuzer. Die Beamten beschreiben ihn als einen Typ von „untersetzter Statur“. Zuletzt wurde er in einer braun-weiß-karierten Pyjamahose und einer schwarzen Fleece-Jacke mit Kapuze gesehen. Dazu trug er blaue Turnschuhe mit weißer Sohle.

Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass sich der Patient in einer hilflosen Lage befinden könne, ist schnelles Handeln gefragt. Hast du den beschriebenen Mann gesehen, kennst ihn eventuell sogar und kannst Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Dann melde dich bitt bei der Duisburger Polizei über den Notruf oder unter der Telefonnummer 0203 2800.