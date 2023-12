Duisburg: Wahnsinns-Fund in Altkleider-Sammlung – Mann ahnt nicht, was er da abgegeben hat

Unfassbarer Vorfall in Duisburg in der Weihnachtszeit. Zwei Mitarbeitende der Caritas durchstöberten im Dezember Altkleider im Café Klamotte an der Von-der-Mark-Straße.

Was den beiden Caritas-Angestellten aus Duisburg dabei in die Hände fiel, sprengt alle Dimensionen. Dabei wurde die soziale Ader der beiden Mitarbeitenden des katholischen Trägers gründlich auf die Probe gestellt.

Duisburg: Irre Entdeckung in Altkleider-Sammlung

Weihnachten ist die Zeit der großen Gesten und selbstlosen Geschenke. Dachte sich wohl auch ein Mann, der Anfang Dezember eine Tüte mit Altkleidern im Caritas-Café im Stadtteil Meiderich abgegeben hatte. Zu dem Zeitpunkt ahnte er jedoch noch nicht, wie gönnerhaft seine Spende sich entpuppen sollte.

Als die beiden Caritas-Angestellten die Tüte schließlich öffneten, fiel Ihnen eine Socke in die Hände. Darin ein Umschlag, dessen Inhalt für große Augen sorgen sollte!

Caritas findet Mega-Summe in Strumpf

Denn in dem Strumpf steckten offenbar die gesamten Ersparnisse des edlen Spenders: Satte 55.500 Euro kamen zum Vorschein. Wie hättest du reagiert, wenn dir plötzlich so eine gewaltige Summe an Bargeld in die Hände fallen würde? Die beiden Caritas-Angestellten ließen sich von der Aussicht auf den plötzlich Geldsegen jedenfalls nicht von ihrer Mission abbringen.

Sie machten sich mit dem prallgefüllten Umschlag auf den Weg zur Polizeiwache Hamborn. Dort übergaben sie das Geld an die Polizei. Den Beamten gelang es, den Mann zu ermitteln, der die Altkleider-Tüte gepackt hatte. Der 69-Jährige gab an, nicht mehr daran gedacht zu haben, dass der Umschlag noch in dem Strumpf steckte und konnte sein Glück kaum fassen. Voller Dankbarkeit nahm der Senior den Umschlag in Empfang und freute sich, dass sein Erspartes bis auf den letzten Cent zurückerhalten hatte.

Nach dieser Erfahrung wird es wohl nicht die letzte Spende des 69-Jährigen gewesen sein. Vielleicht passt er beim nächsten Mal aber auf das Maß seiner Großzügigkeit auf.