Duisburg: Aus Angst vor Corona – Deutsche Post stellt nicht mehr in diese Straße zu

Duisburg. Die Corona-Pandemie führt in Duisburg jetzt zu drastischen Maßnahmen! Aus Sorge vor Corona-Infektionen unter ihren Mitarbeitern hat die Deutsche Post beschlossen, in einer Straße in Duisburg nicht länger Briefe und Pakete zuzustellen.

Die Situation der Zusteller sei durch das Verhalten der Anwohner, die meistens keine Masken tragen und auch Abstandsregeln missachten, in der Straße in Duisburg nicht mehr hinnehmbar, so die Deutsche Post.

Duisburg: Post stellt in einer Straße nicht mehr zu

Die Sackgasse im Duisburger Stadtteil Rheinhausen wird von Wohnblocks gesäumt. Seit Beginn der Corona-Pandemie seien die Transporter der Zusteller immer wieder von den Anwohnern umringt worden.

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

Postmitarbeiter hätten nicht mehr aussteigen wollen und sich durch zu wenig Corona-Abstand bedrängt und durch fehlende Masken in ihrer Sicherheit gefährdet gefühlt, sagt Britta Töllner, Pressesprecherin der Deutschen Post.

Duisburg: Aus Sorge vor einer erhöhten Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus für ihre Zusteller will die Post in einer Straße keine Briefeu nd Pakete mehr zustellen.

Duisburg: Übergriffe auf Zusteller, keine Masken und kein Abstand – Anwohnerverhalten bereitet Sorge

Es habe zwar keine Übergriffe gegeben, vereinzelt sei es aber auch zu verbal aggressiv aufgeladenen Situationen gekommen.

Um ihre Mitarbeiter zu schützen, habe die Post daher die direkte Zustellung in die Häuser ausgesetzt, sagte Töllner.

Duisburg: Post nur noch in der Filiale abholhar

Die Menschen könnten ihre Briefe und Sendungen seit Februar in einer benachbarten Filiale abholen. „Viele machen von der Möglichkeit auch Gebrauch und nutzen dort unsere Bereitstellungsfächer“, erklärte Töllner.

Bereits im vergangenen Jahr hatte es der Post zufolge Versuche gegeben, mit Hilfe von Dolmetschern und Streetworkern in dem Viertel für mehr Sicherheit und die Einhaltung der Schutzmaßnahmen gegen Corona zu werben.

Bislang reiche die Folgewirkung der Interventionen aber noch nicht aus, um die Zusteller wieder in die Straße zu schicken, sagte Töllner. „Erst muss dauerhaft sichergestellt sein, dass sie nicht in Gefahr geraten.“ (kk mit dpa)