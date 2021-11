Wenn sich der Verkehr außerorts staut, muss in Deutschland eine Rettungsgasse gebildet werden. Das musst du dabei beachten.

Duisburg: Lkw-Fahrer fährt durch die Stadt – plötzlich wird er am Steuer ohnmächtig

In Duisburg-Rheinhausen wäre es fast zu einem furchtbaten Unglück gekommen!

Am Freitagvormittag fuhr ein Lkw-Fahrer auf der Rheinallee in Duisburg, als er plötzlich am Steuer ohnmächtig wurde.

Duisburg: Lkw-Fahrer fällt am Steuer in Ohnmacht

Wo das Fahrzeug zum Stehen kam, nachdem der Fahrer sein Bewusstsein verloren hatte, ist unklar. Fest steht jedoch: Allein das aufmerksame Handeln einer jungen Ärztin konnte Schlimmeres verhindern. Die 28-Jährige war zufällig mit ihrem Auto auf der gleichen Straße unterwegs und bemerkte die Notlage des Fahrers.

Duisburg: Junge Ärztin wird zur Lebensretterin

Gemeinsam mit anderen Passanten holten sie daraufhin den Mann aus dem Fahrerhaus seines Lastwagens.

Ein paar Fakten über die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

ist fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

------------------------------------

Zusammen mit einem 25-jährigen Polizisten, der auch zufällig in der Nähe auf Streife war, wurde sie dann auch noch zur Lebensretterin.

Duisburg: Fahrer muss reanimiert werden

Da der Lkw-Fahrer keinen Puls mehr hatte, begannen die beiden sofort eine Herzdruckmassage und hielten ihn damit solange am Leben, bis ein Rettungswagen eintraf.

Der Mann wurde anschließend in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Dort kam er auf die Intensivstation, ist aber mittlerweile außer Lebensgefahr, wie die Polizei Duisburg angibt.