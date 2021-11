NRW: Tragisches Wochenende auf den Straßen – drei Menschen sterben viel zu jung

Wenn sich der Verkehr außerorts staut, muss in Deutschland eine Rettungsgasse gebildet werden. Das musst du dabei beachten.

Rettungsgasse: So bildest du sie richtig

Rettungsgasse: So bildest du sie richtig

Schreckliche Unfallserie am Wochenende auf den Straßen in NRW.

Für drei Menschen kam seit Freitagnacht jede Hilfe zu spät. Eines der Unfallopfer in NRW wurde nur 18 Jahre alt. In seinem Auto macht die Polizei eine Entdeckung.

NRW: Schwarzes Wochenende auf den Straßen des Landes

Der erste tödliche Unfall ereignete sich Freitagnacht an der Biggetalsperre in Olpe. Nach Angaben der Polizei geriet ein Mann (52) auf der L563 mit seinem Auto in den Gegenverkehr.

An der Biggetalsperre in Olpe kam es zu einem tödlichen Unfall. Foto: Kai Osthoff / dpa

Dort krachte der Wagen gegen den eines 26-Jährigen Fahrers und seiner 29-jährigen Beifahrerin. Während die jüngeren Unfallopfer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus kamen, erlag der 52-Jährige seinen Verletzungen in einem Olper Krankenhaus.

18-Jähriger verunglückt in NRW – Ermittler machen Entdeckung im Fahrzeug

Am Samstagnachmittag verunglückte dann ein 18-Jähriger bei Netphen-Hainchen in NRW. Auf nasser Fahrbahn geriet der Fahranfänger von der Landstraße aus Richtung Rittershausen von der Fahrbahn ab, krachte gegen die Leitplanke und überschlug sich dann in einem abschüssigen Böschungsbereich.

NRW: Ein 18-Jähriger überlebte den Unfall in Netphen nicht. Foto: Kay-Helge Hercher

Nachdem das Auto mehrere Bäume touchierte, kam es auf dem Dach zum Liegen. Der 18-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Im Unfallwagen entdeckte die Polizei ein Handy. Ob der Fund im Zusammenhang mit dem Unfall steht, ist zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen noch unklar.

--------------------

Weitere Themen aus NRW:

A40 bei Bochum: Heftiger Unfall! Auto kracht in Tankstelle ++ Vier Schwerverletzte

Junge Männer greifen Duo am Dortmunder Westenhellweg an – sie ahnen nicht, mit wem sie es zu tun haben

Schockierende Tat in Bochum! Mann zückt Schere und sticht mehrfach auf Busfahrer ein

--------------------

26-Jähriger verstirbt bei Unglück in NRW

Die schwarze Unfallserie in NRW sollte sich dann am späten Samstagabend in Erkelenz fort. Dort kam ein 26-jähriger Autofahrer aus bislang ebenfalls ungeklärter Ursache von der Fahrbahn der K33 ab und krachte gegen einen Baum.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Die Polizei im Kreis Heinsberg bittet in diesem Fall Zeugen um Hilfe bei der Aufklärung des tödlichen Unfalls. Du hast etwas gesehen? Dann melde dich bitte bei den Beamten unter der Nummer: 02452 9200.