Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Dortmund: Junge Männer greifen Duo am Westenhellweg an – sie ahnen nicht, mit wem sie es zu tun haben

Dortmund. Fiese Attacke auf zwei Männer am späten Freitagabend auf dem Westenhellweg in Dortmund.

Eine Gruppe junger Männer griff das Duo auf der größten Einkaufsstraße in Dortmund gegen 23.30 Uhr grundlos an. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Dortmund: Die Polizei ermittelt nach einer Attacke am Westenhellweg. (Symbolbild) Foto: Jochen Tack / dpa

Dortmund: Damit haben die Angreifer wohl nicht gerechnet

Nach Angaben der Polizei Dortmund ereignete sich der Vorfall zwischen Reinoldikirche und Peek & Cloppenburg.

Ohne Vorwarnung griffen die Unbekannten die beiden Männer plötzlich von hinten an. Dabei wurde einer der beiden Männer zu Boden gestoßen. Danach kassierten sie üble Beleidigungen.

Was die Angreifer wohl nicht wussten: Bei den beiden Männern handelt es sich um Beamte der Polizei Dortmund.

--------------------------------

Fakten über die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

--------------------------------

Die beiden Polizisten waren in ihrer Freizeit in zivil in Dortmund unterwegs.

Polizei Dortmund sucht Peiniger ihrer Kollegen

Die beiden leicht verletzten Beamten verständigten ihre Kollegen und berichteten, dass die Gruppe in Richtung Alter Markt geflüchtet war.

Die angegriffenen Polizisten schätzen die rund zehn Angreifer auf etwa 18 bis 20 Jahre alt. Bislang konnte keiner von ihnen geschnappt werden.

--------------------------------

Weitere Meldungen aus Dortmund:

Dortmund: Explosion im Kleingarten! Gartenbesitzer (36) kommt mit Brandverletzungen ins Krankenhaus

Dortmund: Busfahrer baut Unfall – als er seinen Bus verlässt, wird er brutal angegriffen

Dortmund stellt Mega-Weihnachtsbaum wieder auf – Aktion geht nach hinten los „Künstliches Ungetüm“

--------------------------------

Die Polizei Dortmund bittet jetzt um Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder möglicherweise zur Tatzeit im Bereich des Westenhellwegs eine größerer Gruppe junger Männer gesehen haben könnte.

Zeugen werden gebeten unter folgender Nummer bei der Polizei Dortmund anzurufen: 0231/132-7441. (ak)