Duisburg: Dringende Warnung an die ganze Stadt – „Hoffentlich bekommt ihr ordentliche Strafen“

Das Thermometer klettert in dieser Woche auch in Duisburg auf über 30 Grad. Für viele Grund genug, in die nächstgelegenen Eisdielen oder Freibäder zu pilgern und sich eine ordentliche Portion Abkühlung zu gönnen.

Doch gerade deshalb muss sich die Stadt Duisburg jetzt mit warnenden Worten im Netz melden. Ihr Appell kommt allerdings nicht zum ersten Mal und richtet sich nicht nur an Anwohner, sondern auch an unwissende Touristen.

Duisburg: Achtung, unterschätzte Gefahr!

„Da ist er endlich, der Sommer, auf den wir gewartet haben“, leitet auch die Stadt Duisburg die Sommer-Saison 2024 ein. Gerade das kühle Nass ist jetzt aber „trügerisch“. Denn viele nutzen nicht nur die Strand- und Freibäder, um sich von der Hitze abzukühlen, sondern auch immer wieder den Rhein.

Aber, Obacht: „Der Rhein ist nach wie vor tabu. Zu gefährlich, stark und mitreißend ist der Strom – auch bei niedrigem Wasserstand! Es besteht Lebensgefahr, selbst für erfahrene Schwimmer.“ Denn vor allem vorbeifahrende Schiffe können heftige Rückwellen hervorrufen, die selbst Personen am Ufer – von Kindern bis Erwachsenen – mitziehen und abtreiben können. Auch unsichtbare „Soge und Strömungen“ unter der Wasseroberfläche des Rheins werden immer wieder unterschätzt.

DAS solltest du im Notfall machen

Doch was tun, wenn wieder mal ein nichts ahnender Duisburger oder Tourist in den Rhein gestiegen ist und schon von den Fluten erfasst wurde? Dann gilt es Ruhe zu bewahren, und sofort die Rettungskräfte beziehungsweise Feuerwehr unter 112 zu alarmieren. Die Stadt Duisburg rät davon ab, hinterherzuspringen.

„Baden ist übrigens in allen öffentlich zugänglichen Seen und Baggerlöchern mit Ausnahme der drei Strandbäder (Kruppsee, Wolfssee und Großenbaumer See) untersagt“, appelliert die Stadt Duisburg abermals. Weitere Bademöglichkeiten in der Pottstadt findest du hier >>>.