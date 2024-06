Katze leidet bitterlich im Tierheim Duisburg – der Grund macht tieftraurig

Eine regelrechte „Katzenflut“ bricht seit einigen Monaten über viele Tierheime in ganz Deutschland herein. Spontankäufe über das Internet gehören zu den größten Problemen, denn viele Menschen setzen die Tiere einfach wieder aus. Die Situation der Tierheime in Deutschland ist dramatisch – auch die im Tierheim Duisburg.

Und als wäre das nicht genug, gibt es immer wieder dramatische Tier-Notfälle, die die besondere Aufmerksamkeit der Tierpfleger erfordern. Einer dieser Fälle wartet derzeit in Duisburg auf ein neues Zuhause.

Tierheim Duisburg: Katze leidet im Tierheim

„Mit großer Dringlichkeit“ sucht das Team des Duisburger Tierheims ein neues Zuhause für die süße Katze, die auf den Namen „Tatzi“ hört. Obwohl die Mitarbeiter ihr Bestes geben, leidet die Katze dort – das liegt vor allem an ihrem Gesundheitszustand. Denn mit ihren Augen und Ohren ist nicht alles in Ordnung. Tatzi ist seh- und hörbehindert und hat auch einen auffälligen Gang.

+++ Tierheim Duisburg in Trauer: Geliebter Hund hat es nicht geschafft +++

Kein Wunder also, dass sie sich in großen Räumen schnell überfordert und unwohl fühlt. Das Tierheim Duisburg hat deswegen klare Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause: Eine kleinere Wohnung, in der es ruhig zugeht, wäre ideal für sie!

Im Tierheim Duisburg gibt es viele Tiere. Dort geht es oft sehr hektisch und laut zu, doch für diese Katze wäre ein kleineres, ruhigeres Zuhause ideal. Foto: Tierheim Duisburg

Optimal wäre es auch, wenn sie als Einzelkatze gehalten würde. Da sie aufgrund ihres ungewöhnlichen Verhaltens für ihre Artgenossen schwer zu lesen ist, könnte dies für andere Vierbeiner zum Problem werden.

Das könnte dich auch interessieren:

Ältere und vor allem kranke Tiere haben es in Tierheimen oft am schwersten, da viele Menschen lieber Welpen oder Kätzchen zu sich holen. Dabei zeigen auch die Senioren viel Liebe, wenn man ihnen ein neues Zuhause schenkt. Für Tatzi sucht das Tierheim Duisburg Menschen, die sich gut mit Katzen auskennen und vielleicht auch schon Erfahrung mit behinderten Katzen haben. Bei Interesse können Tierliebhaber den Interessentenfragebogen, der auf der Homepage des Tierheims zum Download bereitsteht, ausfüllen und per Post oder E-Mail an das Team schicken.