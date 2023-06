Schrecklicher Ausgang eines Unfalls vom 5. Mai! An jenem Freitagmorgen kam es gegen 7.20 Uhr auf der Kreuzung Sternbuschweg/Oststraße in Duisburg zum Verkehrsunglück. Demnach ist eine Frau (86) von einem Lkw erfasst worden. Jetzt hat die Polizei Duisburg bekanntgegeben: Die Seniorin erlag am Montag (5. Juni) ihren schweren Verletzungen.

Wie die Polizei Duisburg bekanntgab, übersah der Lkw-Fahrer (53) die Fußgängerin beim Abbiegen von der Oststraße in den Sternbuschweg und fuhr sie an. Die Rentnerin stürzte und verletzte sich lebensgefährlich.

Duisburg: Unfall-Drama! Lkw-Fahrer übersieht Fußgängerin

Der Rettungsdienst wurde umgehend alarmiert. Ein Notarzt rückte an und übernahm die Erste Hilfe vor Ort. Anschließend kam das Unfallopfer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Dort wurde die Dame sofort notoperiert. Letztlich vergeblich.

Erste Hilfe leisten:

Unfallstelle absichern und Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

wenn nötig Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage einnehmen

Person mit Rettungsdecke wärmen (auch von unten!)

Mit betroffener Person sprechen, sie berühren, ihr beistehen

Polizei mit Großaufgebot vor Ort

Die Polizei Duisburg war mit einem Großaufgebot vor Ort, um den Unfallort zu sichern. Spezialisten eines Verkehrsunfallteams aus Essen unterstützten bei den Ermittlungen zur Unfallursache. Die Beamten stellten den Lkw sicher, der von einem Gutachter geprüft wird.

Weitere News:

Die Ermittlungen dauern an.