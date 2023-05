Duisburg: Müllhalde direkt vor der Haustür! Anwohner erleben Schock – „Einfach unfassbar“

Schock direkt vor der Haustür! Ein Mann aus Duisburg konnte bei dem Anblick seinen Augen kaum trauen…

Wilde Müllkippen sind ein weit verbreitetes Problem. Erst kürzlich stieß ein Oberhausener bei seinem Spaziergang im Revierpark Vonderort auf achtlos weggeschmissenen Müll. Im Gespräch mit DER WESTEN erklärte er: Das passiert dort häufiger! Und auch ein Mann aus Duisburg machte jetzt bittere Erfahrungen.

Duisburger berichtet in Facebook-Gruppe von Müll-Haufen

Direkt vor seiner Haustür fand er plötzlich einen Berg voll entsorgten Müll vor! Alte Schränke, Stühle, eine Matratze – der Müllhaufen erstreckt sich an der ganzen Hausfassade entlang. In einer Facebook-Gruppe berichtet der Mann von dem Vorfall. „Wir wohnen in Meiderich […] und mussten am Montag (24. April, Anm. d. Red.) feststellen, dass sich jemand seinen Müll, einfach vor unserem Haus entledigt hat. Unglaublich, wir wissen nicht, wer dies dort abgeladen hat, waren von Samstag bis Montag in Hamburg und als wir wieder gekommen sind, stand der Müll dort“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Diese wilde Müllkippe fand ein Duisburger vor. Foto: privat

„Haben am Dienstagmorgen die Wirtschaftsbetriebe informiert und am Mittwoch nochmals per Email mit Bildern, um Hilfe gebeten. Bisher ohne Erfolg, was kann man noch machen, oder weiß jemand etwas? Auch unsere Vermieter hat bereits mit den Wirtschaftsbetrieben Kontakt aufgenommen. Einfach unglaublich“, heißt es weiterhin.

Frau gibt Duisburger einen Rat

Wie der Duisburger gegenüber DER WESTEN bestätigte, liegt der Müll auch am Mittwoch (3. Mai) noch bei ihm vor der Tür herum. Eine weitere Facebook-Userin kennt das Problem – und hat einen Rat: „Habe es auch mal gemacht. Dauert manchmal paar Tage, aber wird angeholt. Erst kommt das Ordnungsamt, dann die Wirtschaftsbetriebe.“

Bleibt nur zu hoffen, dass der Duisburger den Müll vor seiner Haustüre schon bald wieder los ist.