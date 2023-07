Schreckliche Vorfälle in Duisburg! Wie die Polizei Duisburg am Mittwoch (19. Juli) mitteilte, kamen in den vergangenen Tagen seit Donnerstag (13. Juli) drei Männer aus der Revierstadt ums Leben.

Alle Todesfälle sollen im Zusammenhang mit dem Konsum von Amphetaminen oder Amphetaminderivaten stehen.

Duisburg: Drei Drogentote in sechs Tagen

Die drei toten Männer stammen aus dem Duisburger Norden und sind 21 bzw. 43 Jahre alt. Die Obduktion der beiden 43-Jährigen steht noch bevor – der Leichnam des 21-Jährigen wurde dagegen bereits untersucht. Dabei sieht es so aus, als ob sich ein schrecklicher Verdacht bestätigt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es durch den Konsum der Droge zu kardiologischen Komplikationen kam. Diese sollen im Anschluss zum Tod geführt haben. Das habe die Obduktion laut Polizei „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ bestätigt.

Polizei mit eindringlicher Warnung

Das Amphetamin, das in den Wohnungen sichergestellt wurde, muss noch von Experten untersucht werden.

Im Zusammenhang mit diesen tragischen Geschehnissen warnt die Polizei Duisburg eindringlich „vor dem Konsum jeglicher Drogen“ – eben ganz besonders von Amphetamin.

