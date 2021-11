Brand in Duisburg Neumühl! (Symbolbild)

Duisburg: Flammen-Inferno in altem Krankenhaus! Feuerwehr im Großeinsatz

Duisburg. In Duisburg-Neumühl brennt es! Das ehemalige St. Barbara-Hospital an der Gartenstraße steht in Flammen.

Die sind noch weitläufig zu sehen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr Duisburg ist momentan im Einsatz.

Duisburg: Dach des alten St. Barbara-Hospitals brennt – Großeinsatz

Gegen 21.10 Uhr am Donnerstagabend kam der erste Anruf: Brand in Duisburg-Neumühl! Seither ist die Feuerwehr Duisburg mit einem Großaufgebot an der Gartenstraße und versucht das brennende Dach des ehemaligen St. Barbara-Hospitals zu löschen.

------------------------------------

Ein paar Fakten über die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

ist fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

------------------------------------

Auf Facebook sind erste Bilder der Brandstelle aufgetaucht.

------------------------------------

------------------------------------

Zurzeit dauern die Arbeiten noch an und könnten sich auch noch bis nach Mitternacht ziehen. Bisher hat die Feuerwehr noch keine verletzen Personen entdeckt, wie ein Sprecher gegenüber „DER WESTEN“ bestätigt.

Wir werden weiter berichten(mbo)