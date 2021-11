Duisburg: Kleinkrieg auf der A59! Audi-Fahrer flüchtet vor rabiatem BMW-Fahrer bis vor eine Polizeistation

Duisburg. Dieser BMW-Fahrer hatte es aber eilig! Er war am Donnerstag ganz früh auf der A59 Richtung Duisburg unterwegs und hatte dann einen für ihn zu langsamen Audi vor sich auf der Spur.

Das zeigt der Fahrer des BMW dem Audi-Halter dann so deutlich, dass der Audi-Fahrer vor ihm zu flüchten versucht – bis zur nächsten Polizeistation in Duisburg.

Duisburg: BMW-Fahrer verfolgt Audi bis zur Polizei

Ein 24-Jähriger war am Donnerstag gegen 4.40 Uhr auf der A59 unterwegs, als ihm ein langsamerer Audi die linke Spur versperrte. Zunächst versuchte der Fahrer es mit der Lichthupe und fuhr dicht auf. Doch der Audi-Fahrer wollte die Spur offenbar nicht freigeben. Da wurde er auch schon rechts von dem 24-Jährigen überholt und massiv ausgebremst.

Die A59 verläuft durch das Zentrum von Duisburg. Foto: IMAGO / Olaf Döring

Er verfolgte den 50-jährigen Audi-Fahrer dann noch bis zur Abfahrt Duisburg Zentrum und hielt dann vor einer roten Ampel an. Seinen BMW parkte er quer über die Straße und stieg aus, um mit dem anderen Autofahrer zu „reden“, wie die Polizei Duisburg in einer Pressemeldung schrieb. Wie der 50-Jährige beschrieb, hämmerte der Mann gegen die Scheibe seines Autos.

------------------------------------

Ein paar Fakten über die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

ist fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

------------------------------------

Dadurch fühlte sich der Audi-Fahrer so bedrängt, dass er gleich zur nächsten Polizeiwache in Duisburg fuhr – den BMW dicht an den Fersen.

Duisburg: Polizei trennt die Streithähne und macht eine folgenschwere Entdeckung

Dort angekommen stritten sich die beiden Fahrer zunächst im Vorraum des Präsidiums an der Düsseldorfer Straße. Die Polizeibeamten trennten die beiden voneinander und befragten sie zu dem Vorfall. Dabei wurde der 24-Jährige besonders auffällig, sodass die Beamten einen Drogeneinfluss vermuteten.

------------------------------------

Weitere Meldungen aus Duisburg:

Duisburg: Historisches Krankenhaus abgebrannt – Polizei hat schlimmen Verdacht

Duisburg: Sechs Menschen zetteln Schlägerei an – ausgerechnet diesen Ort suchen sie sich dafür aus

Duisburg: Schon wieder! Dreiste Betrüger zocken Seniorin ab – Polizei sucht diesen Mann

------------------------------------

Ein entsprechender Vortest erwies sich als positiv. Nach einem weiteren Blut-Test stellte die Polizei den Führerschein des BMW-Fahrers sicher und stellten eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen des Fahrens unter Einfluss von Drogen. (mbo)