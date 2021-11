Duisburg: Schon wieder! Dreiste Betrüger zocken Seniorin ab – Polizei sucht diesen Mann

Erneuter Schockanruf in Duisburg! (Symbolbild)

Duisburg. Erneuter Schockanruf in Duisburg! Wie schon so oft ist auch am Mittwoch wieder eine ältere Dame auf einen betrügerischen Anruf hereingefallen.

Jetzt sucht die Polizei Duisburg in diesem Fall nach einem Verdächtigen.

Duisburg: Schockanruf! Polizei sucht nach Verdächtigem

Am Mittwoch, den 3. November, wurde eine 76-Jährige aus Duisburg fies hinters Licht geführt. Als die Seniorin Zuhause in der Breslauer Straße war, erhielt sie einen scheinbar dringlichen Anruf. Die Betrüger erzählten ihr am Telefon, dass ihre Tochter einen Autounfall verursacht habe, bei dem jemand getötet worden sei.

Damit ihre Tochter nun nicht ins Gefängnis wandern müsse, sollte die Frau ganz schnell Geld rausrücken, und nicht gerade wenig. Den mittleren fünfstelligen Betrag händigte die 76-Jährige einem Mann aus, der zu ihr kam, um das Diebesgut entgegen zu nehmen.

Der Unbekannte soll etwa 35 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und von stabiler Statur gewesen sein. Er trug eine dunkle Jacke, eine graue Jogginghose und eine Baseball-Cap, auf dem das Emblem für New York (NY) stand.

Das Kriminalkommissariat 32 der Polizei Duisburg bitten jetzt Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0203 2800 zu melden. (mbo)