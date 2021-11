Duisburg: Randale am Halloween-Abend – Polizei hat alle Hände voll zu tun

In Duisburg musste die Polizei vermehrt in der Halloween-Nacht ausrücken. (Symbolbild)

Duisburg. Die Polizei Duisburg hatte alle Hände voll zu tun. Am Halloween-Abend mussten die Beamten mehrfach ausrücken.

Wie die Polizei Duisburg mitteilt, ist es in der vergangenen Nacht zu mehreren Einsätzen gekommen. Bei der Leitstelle gingen mehrere Hundert Anrufe an – mehr als an normalen Tagen.

Duisburg: Schlägerei in der Nähe von Gaststätte

Meistens ging es um Ruhestörungen oder Randalierer, laute Schreie auf der Straße oder zu laute Musik beim Nachbarn. Oft konnte die Polizei die Probleme schnell durch Platzverweise lösen.

Was am Halloween-Abend vermehrt durch die Luft in Duisburg flog, waren Eier. Immer wieder gingen Meldungen von Anwohnern ein. Jugendliche und Kinder bewarfen Häuser, Autos und sogar Passanten mit Eiern, Tomaten oder Böllern.

Bereits um 16.30 Uhr rief ein Passant bei der Polizei an. Er erzählte, dass er im Bereich einer Gaststätte an der Straße am Bahnhof in Meiderich von einer Gruppe mit Eiern beworfen wurde.

Zeugen berichteten außerdem von einer Schlägerei. Als die Polizei Duisburg eintraf, löste sich die Gruppe auf. Die Beamten konnten eine verdächtige Jugendliche in der Nähe stellen. Sie schrieben eine Anzeige und brachten sie zu ihren Eltern.

Duisburg: Jugendliche bewerfen Polizeiauto mit Eiern

Auch die DVG meldete sich gegen 18 Uhr bei der Leitstelle in Duisburg. Auf der Wanheimer Straße in Hochfeld sollen Busse und Straßenbahnen massiv mit Eiern beworfen worden sein.

Die Einsatzkräfte verstärkten sofort die Präsenz und konnten zwei Jugendliche fassen. Sie bewarfen ein Polizeiauto mit Eiern. Die Beamten fanden bei ihnen außerdem Böller und stellten sie sicher. Eine Anzeige folgte. Anschließend wurden sie zu den Eltern gebracht.

Andere Eierwerfer konnten noch nicht geschnappt werden. Die Ermittlungen der Polizei Duisburg laufen. Den Verdächtigen drohen Anzeigen zum Beispiel wegen Sachbeschädigung oder des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (ldi)