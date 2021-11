Duisburg: Historisches Krankenhaus abgebrannt – die Polizei hat einen schrecklichen Verdacht

Duisburg. Schlimmer Brand in Duisburg!

In Duisburg-Neumühl hat am Donnerstag ein historisches Gebäude gebrannt! Das ehemalige St. Barbara-Hospital an der Gartenstraße stand in Flammen.

Zahlreiche Zeugen alarmierten den Notruf, als sie das Feuer aus dem Dach des historischen Gebäudes steigen sahen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr Duisburg war bis tief in die Nacht im Einsatz. Jetzt hat die Polizei Details zur Brandursache genannt.

Duisburg: Die Feuerwehr war am Donnerstagabend am alten St. Barbara Krankenhaus im Einsatz. Foto: Justin Brosch

Duisburg: Dach des alten St. Barbara-Hospitals abgebrannt – Großeinsatz

Gegen 21.10 Uhr ging der erste Anruf bei der Feuerwehr ein: Brand in Duisburg-Neumühl! Sofort rückte die Feuerwehr Duisburg mit einem Großaufgebot zur Gartenstraße aus und begann das brennende Dach des ehemaligen St. Barbara-Hospitals zu löschen.

Der Brand des historischen Gebäudes beschäftigte viele Duisburger bei Facebook. Sie posteten Bilder der Brandstelle in dem sozialen Netzwerk:

Die Arbeiten der Feuerwehr zogen sich bis tief in die Nachtstunden. „Gegen 1 Uhr hatten wir den Brand unter Kontrolle“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Duisburg am Freitagmorgen.

Die Nachlöscharbeiten waren um 4.30 Uhr beendet. Mehrere Trupps durchsuchten anschließend das Gebäude, konnten dabei zum Glück keine Verletzten ausmachen.

Polizei nennt Brandursache

Die Polizei Duisburg hat am Freitag die Ermittlungen zu dem Dachstuhlbrand aufgenommen. Die Brandermittler sind sich sicher, dass es Brandstiftung war.

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Hast du am Donnerstagabend eine verdächtige Beobachtung gemacht? Dann melde dich bitte bei der Polizei Duisburg unter der Nummer: 0203 2800. (mbo/ak)

