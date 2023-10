Duisburg: Mann überfährt junge Frau mit Kind ++ Mutter verstorben ++ Mordkommission ermittelt

Furchtbare Szenen am Sonntag (1. Oktober) in Duisburg. Gegen 13 Uhr ist dort eine junge Frau (19) mit ihrem Baby von einem Auto angefahren worden (mehr dazu hier). Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Duisburg mitteilten, ist die 19-Jährige am Montagmorgen (2. Oktober) ihren schweren Verletzungen erlegen. Ihr Baby (17 Monate) schwebt in Lebensgefahr.

Nach der Vernehmung von Zeugen am Ort des Geschehens hat die Polizei Duisburg eine Mordkommission eingerichtet.

Duisburg: Mann überfährt Mutter mit Kind – Zeugen berichten Erschreckendes

Ein zerstörter Kinderwagen, ein blutverschmiertes Garagentor und ein Mercedes in einer Baustelle. Es sind verstörende Bilder, die sich in die Köpfe der Nachbarschaft rund um den Tatort in Duisburg-Vierlinden eingebrannt haben. Nachdem der silberne Mercedes mit Düsseldorfer Kennzeichen die junge Mutter und ihr Kind angefahren hatte, soll der Autofahrer (25) ausgestiegen sein und völlig von Sinnen auf die 19-Jährige eingeschlagen und getreten haben.

Die Polizei Duisburg hat nach dem Vorfall eine Mordkommission eingerichtet. Foto: Justin Brosch

Zeugen gingen dazwischen und hielten den 25-Jährigen schließlich bis zum Eintreffen der Polizei Duisburg fest. Rettungskräfte kümmerten sich um die Opfer. Beide kamen mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Für die Mutter sollte jedoch jede Hilfe zu spät kommen. Die Ärzte hoffen nun, zumindest das Leben ihres Kindes retten zu können.

Mordkommission ermittelt gegen Ehemann

Nach Angaben der Behörden handelt es sich bei dem Autofahrer um den Ehemann der 19-Jährigen und den Vater des lebensgefährlich verletzten Kindes. Zeugen zufolge soll sich das Ehepaar vor dem Angriff auf offener Straße gestritten haben. Dem 25-Jährigen müssen daraufhin alle Sicherungen durchgeknallt sein.

Worüber das Paar gestritten haben soll, ist unklar. Der 25-Jährige schweigt nach Angaben der Ermittler zu den Vorwürfen. Angehörige und Freunde berichten jedoch von Beziehungsstreitigkeiten, die zu der Tat geführt haben könnten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen des Verdachts des Mordes und des versuchten Mordes gegen den jungen Mann. Er soll noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Du kannst Angaben zum Tatablauf machen oder Hinweise zur Beziehung des Ehepaares geben. Dann melde dich bitte bei der Polizei Duisburg unter folgender Nummer: 0203 2800.