Gigi Birofio baut Unfall – jetzt ermittelt die Polizei gegen ihn!

Er ist mit dem Leben davongekommen! Dschungelcamp-Star Gigi Birofio (26) ist am Freitag (1. August) mit seiner lila Corvette auf der A81 bei Ilsfeld verunglückt. Dabei wird es jetzt so richtig brenzlig für den TV-Liebling!

Das ist passiert: Gigi war gegen 15.10 Uhr bei dichtem Verkehr und regennasser Fahrbahn unterwegs, offenbar zu schnell. Laut „Bild“-Informationen musste er in einer Rechtskurve plötzlich ausweichen und krachte dabei in einen VW Passat. Der schleuderte in die Mittelleitplanke. Gigis PS-Bolide (bis zu 679 PS, Wert: ca. 135.000 Euro) drehte sich, knallte dann auch noch in ein drittes Auto auf der Überholspur. Die Folge: zwei Leichtverletzte und ein Blechschaden von rund 140.000 Euro!

Gigi Birofio droht Ärger nach Autobahn-Unfall

Und jetzt wird’s richtig heikel: Gigi war laut Polizei nicht angeschnallt! Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn gegenüber „Bild“. „Die Unfallursache ist noch unklar, die Ermittlungen laufen. Vor Ort konnte aber festgestellt werden, dass der Fahrer der Corvette zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt war“, heißt es.

Die Beamten ermitteln nun wegen fahrlässiger Körperverletzung, überhöhter Geschwindigkeit und einem Verstoß gegen die Anschnallpflicht. Doch Gigi sieht das Ganze ein bisschen anders. In einer Instagram-Story verteidigt er sich sechs Minuten lang. „Ich habe nie behauptet, ein Vorbild zu sein“, sagt er und erklärt: Die unangeschnallten Fotos seien vor dem Unfall entstanden. Seine Kleidung sei beim Crash eine andere gewesen.

Sein Argument: „Einige sagen: ‚Der Unfall ist passiert, weil Gigi nicht angeschnallt war.‘ Nein. Ich war nicht angeschnallt, das stimmt. Aber das war nicht der Grund für den Unfall. (…) Was hat denn bitte das Anschnallen mit dem Unfallhergang zu tun? Das ergibt einfach keinen Sinn.“