Duisburg: Streit eskaliert! Mutter und Kind (1) von Auto erfasst ++ Helikoptereinsatz!

Eine blutverschmierte Garagentür, ein kaputter Kinderwagen und ein demolierter Mercedes. Es ist eine heftige Szene, die sich da am Sonntagnachmittag (1. Oktober) in Duisburg abgespielt hat.

Noch ist unklar, was hier genau geschah, doch deuten erste Hinweise auf einen Streit zwischen einer jungen Mutter und einem Autofahrer hin. Der soll – so die Vermutung – Mutter und Kind mit seinem Auto angefahren haben. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ist bereits an dem Fall dran.

Duisburg: Mutter und Kind überfahren

Ein schwerer Verkehrsunfall oder ein Tötungsdelikt aus dem Affekt heraus? Das ist hier die Frage. Ein 26-Jähriger soll in Duisburg-Walsum mit seinem silbernen Mercedes eine Mutter und ihr Kind angefahren haben.

Laut DER WESTEN-Informationen sollen sich die 19-Jährige und ihr anderthalb Jahre altes Kind dabei schwer bis lebensbedrohlich verletzt haben. Ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert und landete auf der Herzogstraße. Ins Krankenhaus brachte die beiden Verletzten letztendlich ein Rettungswagen. Wie es dem Fahrer erging, ist nicht bekannt.

Mutter und Kind wurden in Duisburg von einem jungen Autofahrer angefahren und liegen nun im Krankenhaus. Foto: Justin Brosch

Staatsanwaltschaft schreitet ein

Auslöser soll eine Auseinandersetzung zwischen Fahrer und Mutter gewesen sein, möglicherweise auch eine Schlägerei. Beide sollen sich gekannt haben. Der Fahrer sei bereits in Polizeigewahrsam, wolle sich aber bisher nicht zu der möglichen Tat äußern. Die Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft sollen bereits laufen.

Auf Anfrage von DER WESTEN konnte eine Sprecherin der Polizei Duisburg den Fall jedoch weder dementieren noch bestätigen. Die Pressehoheit läge bereits bei der Staatsanwaltschaft.

Wir berichten weiter.