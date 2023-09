Duisburg: Ausschreitung bei Kreisliga-Spiel! Polizei rückt an – „Wurde nicht viel Deutsch gesprochen“

Schon wieder ist ein Kreisliga-Spiel zur Bühne von Ausschreitungen gekommen – sogar die Polizei musste anrücken! Sonntag, 24. September, SF Walsum 09 empfängt in Duisburg den SV Genc Osman II. Doch ein Ergebnis kommt letztlich nicht zustande – Spielabbruch! Was war passiert?

Ein Zuschauer, der vor Ort war, wendet sich an DER WESTEN, erzählt: „Der Sportplatz an der Bahnhofstraße in Vierlinden liegt bei mir direkt um die Ecke. Ich bin mit einem Kumpel dahin, wir wollten das schöne Wetter genießen. Auf dem Platz wurden zwischen den Spielern, Trainern und einigen Zuschauern vom SV Genc Osman Wörter und Beschimpfungen ausgetauscht.“

Duisburg: Ausschreitung bei Kreisliga-Spiel!

Was genau gesagt wurde, verstand der Zuschauer nicht: „Deutsch und Englisch verstehe ich noch, aber danach wird es schwierig für mich. Da wurde nicht viel Deutsch gesprochen.“ Plötzlich rückten mehrere Streifenwagen an, zahlreiche Beamte versammelten sich am Sportgelände.

Der Zeuge weiter: „Ich habe früher auch Fußball gespielt, das war noch gar nicht so lange her. Dass wir damals so ein Theater hatten, war ausgeschlossen. Wenn wir mal Stress hatten, war das wegen gewisser Mannschaften, die Fairness und Sportsgeist vermissen ließen. Aber auch nie so, dass die Polizei gerufen werden musste. Wir hatten nie die Polizei am Platz.“

Polizei musste anrücken

Gegenüber DER WESTEN bestätigt ein Polizeisprecher den Einsatz, erklärt: „Es gab wohl eine Rangelei, mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Stimmung war aufgeheizt, aber als die Kollegen dann auf dem Sportplatz waren, beruhigten sich die Gemüter schnell wieder.“ Man habe keine Straftaten gemeldet. Der Einsatz war um 18.30 Uhr beendet.

Es habe zudem den Verdacht gegeben, dass der Schiedsrichter der Partie angegriffen worden sei. Zum Ende des Spiels kam es jedenfalls nicht. Das Sportgericht wird jetzt entscheiden müssen, wie die Begegnung gewertet wird. Dass regelmäßig Spiele in Amateurklassen eskalieren, ist leider keine Seltenheit. Erst im März kam es in Essen zu schlimmen Szenen in der Kreisliga (mehr hier).