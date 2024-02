Duisburg: Messer-Attacke nach Schicht – Opfer in Lebensgefahr

Heftige Bluttat in Duisburg! In der Nacht von Mittwoch (21. Februar) auf Donnerstag (22. Februar) soll ein Streit zwischen zwei Arbeitern (23, 59) eines Stahlunternehmens völlig eskaliert sein.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll der 23-Jährige gegen 5.50 Uhr am Donnerstagmorgen plötzlich nach Schichtende auf dem Duisburger Firmenparkplatz ein Messer gezückt und auf seinen Arbeitskollegen eingestochen haben. Der 59-Jährige schwebt nach der Messer-Attacke in Lebensgefahr. Was bislang zu der Bluttat bekannt ist.

+++ Duisburg: Schüsse durch Fensterscheibe ++ Mann getroffen ++ Polizei jetzt diesen Mann +++

Duisburg: Polizei fasst wenig später Tatverdächtigen

Nach dem Messerangriff soll der 23-Jährige vom Duisburger Werksgelände geflohen sein. Seinen schwer verletzten Kollegen ließ er zurück. Mitarbeiter des Arbeitsschutzes hatten die Rettungskräfte alarmiert. Ein Krankenwagen brachte den 59-Jährigen in ein Duisburger Krankenhaus. Er musste direkt notoperiert wrden.

Auch interessant: Wuppertal: Amoktat an Schule ++ Mehrere Verletzte ++ Tatverdächtiger in Lebensgefahr

Den Tatverdächtigen konnte die Polizei nur wenig später in einem Taxi auf der A59 ausfindig machen. An der Ausfahrt Duisburg-Duissern konnten die Beamten den 23-Jährigen stellen und festnehmen. Auch die Tatwaffe – das Messer – konnte sichergestellt werden.

Mordkommission ermittelt

Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat die Messer-Attacke bereits als versuchtes Tötungsdelikt eingeordnet. Umgehend wurde eine Mordkommission eingerichtet, die weiter in dem Fall ermitteln wird.

Diese News könnten dich jetzt außerdem interessieren:

Noch ist unklar, was der Auslöser für den Streit und die heftige Messer-Attacke war. Noch am Freitag (23. Februar) soll der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.