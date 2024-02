Wuppertal: Bluttat an Schule ++ Mehrere Verletzte

Brutale Attacke an einer Schule in Wuppertal am Donnerstagmorgen (22. Februar). Nach unbestätigten Informationen von „Radio Wuppertal“ soll es eine Messerstecherei gegeben haben. Die „Bild“ berichtet von einem Jugendlichen, der am Vormittag mit einem Messer auf seine Mitschüler am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium losgegangen sein soll.

Ersten Informationen zufolge soll es mindestens vier Verletzte geben. Die Schwere der Verletzungen ist noch unklar. Auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte die Polizei einen größeren Einsatz an einer Schule in Wuppertal. Demnach gebe es mehrere verletzte Schüler.

Wuppertal: Bluttat an Schule – Verdächtiger geschnappt

Der Notruf aus der Schule habe die Beamten um 9.50 Uhr erreicht, erklärte die Polizeisprecherin weiter. Sofort eilten zahlreiche Einsatzkräfte zum Tatort. Ein Tatverdächtiger sei überwältigt worden.

Mehr Aktuelles: Leichen in Dortmund gefunden – Polizei hat schrecklichen Verdacht

Die Polizei hat eine Anlaufstelle für Eltern ganz in der Nähe des Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasiums eingerichtet. Diese befindet sich an der Südstraße 29, also auf dem Parkplatz der Schwimmoper Wuppertal.

Mehr Themen:

Wir berichten weiter.