Dortmund: Leiche gefunden – Polizei hat schrecklichen Verdacht

Düstere Szenen am späten Mittwochnachmittag (21. Februar) in Dortmund. Nach Informationen von DER WESTEN wurde im Stadtteil Schüren eine Leiche gefunden. Die Spuren am Ort des Geschehens sollen daraufhin deuten, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt.

Experten der Kriminaltechnischen Untersuchung (KTU) Dortmund rückten noch am Abend an, um Spuren in dem betroffenen Reihen-Einfamilienhaus zu sichern. Was sich hinter der verschlossenen Tür zugetragen hat, ist noch unklar. Die Polizei Dortmund teilte am Abend mit, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen habe und sich im Laufe des Donnerstags zu dem Fall äußern werde.

Sobald mehr Informationen vorliegen, berichten wir weiter.