Duisburg: TV-Reportage enthüllt schlimme Bilder aus Marxloh – „Wie ekelhaft ist das denn?“

Duisburg-Marxloh: Brennpunkt-Stadtteil, Armut, Müll, leerstehende Häuser. Trotz Wohnraum-Knappheit will hier niemand wohnen. Und die Gründe dafür liegen auf der Hand. Eine TV-Reportage enthüllt schlimme Bilder.

Wie sehr kann ein Stadtteil eigentlich verkommen? „Spiegel TV“ begleitete Menschen aus Duisburg, die in Problembezirken wohnen. Eine von ihnen ist Heidemarie aus Marxloh. Sie wohnt seit 32 Jahren dort. Doch die Nachbarschaft hat sich verändert. Dem Kamera-Team zeigt sie, was sie meint. „Da war Aldi und ne kleine Metzgerei, hier gab es nen Zeitungsladen, hier gab es ne Bäckerei“, berichtet sie, während sie gemeinsam mit dem Kamera-Team durch Marxloh schlendert.

Duisburg: Brautmoden-Läden soweit das Auge reicht

Und jetzt? „Brautladen“, antwortet sie stumpf. Und tatsächlich gibt es in Duisburg-Marxloh satte 30 Brautmoden-Läden. Doch das ist fast noch das geringste Problem: In Heidemaries Hinterhof schmeißen die Nachbarn Müll vom Balkon. Heidemarie schämt sich für den Anblick – so sehr, dass sie es selbst kaum noch auf ihrem eigenen Balkon aushält, geschweige denn dort Besuch empfangen möchte. Doch Heidemarie kann nicht weg. Sie kaufte die Wohnung vor 22 Jahren. Und verkauft bekommt sie ihre Wohnung auch nicht mehr. „Ich ärgere mich, dass ich die Wohnung gekauft habe.“

In den letzten Jahren zogen immer mehr Menschen aus Osteuropa nach Marxloh. Fast zwei Drittel der Einwohner haben keinen Deutschen Pass. Köksal wohnt ebenfalls in Marxloh – und auch er berichtet von erschreckenden Zuständen. Dabei wünsche sich der gebürtige Türke einfach nur „Recht und Ordnung“. Er erzählt von Menschen, die von ihrem Balkon pinkeln, Dreck und Lärm bis tief in die Nacht. „Als ich hier herkam, wurde mir gesagt: Das hier ist Rumänien. Ich habe hier nichts zu suchen“, erklärt Köksal. Man würde beschimpft und beleidigt werden, berichtet er weiter.

Duisburg: Daniel und Janine ergriffen die Flucht nach ungeheuerlichem Vorfall

Doch Köksal und Heidemarie sind nicht die einzigen Marxloher mit diesen Problemen. Auch Daniel und seine Frau Janine lebten in Marxloh – bis die Lage komplett eskalierte und sie wegzogen. Es geschah an einem Sonntag: Das Paar hörte ein Klopfen unter dem Balkon, gepaart mit „unangenehmen Begleitgeräuschen“, wie sie schildern. Janine: „Das ganze Wohnzimmer war voller Fliegen und ein Gestank. Wir haben den ganzen Tag nur Klopfen gehört, dachten die bauen Möbel zusammen.“

Doch die Möbel entpuppten sich als tote Tiere. „Dann wurden es immer mehr Fliegen im Wohnzimmer, machst dein Fenster auf und guckst runter und siehst da müllsäckeweise diese Tiere im Ganzen. Und dann habe ich mir auch gedacht: Wie ekelhaft ist das denn eigentlich?“

Duisburgerin in Todesangst

Doch das war nicht der einzige Vorfall: Janine und Daniel wurden laut eigenen Aussagen mit Kot und Essensresten beschmissenen. „Sie wurden immer frecher, haben gegen die Tür getreten. Ich hatte hochgradig Todesangst“, erklärt die sichtlich mitgenommene Janine. Warum so viele Wohnungen in Duisburg-Marxloh leerstehend, dürfte damit also geklärt sein…